Įdiek Pulse vienu spustelėjimu.
Realaus laiko stebėjimo prietaisų skydelis, skirtas Proxmox VE, Proxmox Backup Server, Docker ir Kubernetes, su įspėjimais ir istoriniais rodikliais.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Pulse
„Pulse“ yra atvirojo kodo, realaus laiko stebėjimo valdymo skydelis, kuris suteikia tau vieną, bendrą vaizdą apie tavo „Proxmox VE“ klasterius, „Proxmox Backup Server“ egzempliorius, „Docker“ serverius ir „Kubernetes“ darbo krūvius. Jis nuolat apklausia kiekvieną prijungtą mazgą ir perduoda CPU, atminties, saugyklos ir tinklo metrikas į greitą žiniatinklio sąsają, kad galėtum pastebėti apkrovą virtualioje mašinoje, konteineryje ar atsarginės kopijos duomenų saugykloje tą pačią akimirką, kai ji atsiranda, o ne po gedimo.
Kadangi „Pulse“ yra savarankiškai talpinamas, kiekvienas kredencialas ir metrika lieka tavo valdomoje infrastruktūroje, be trečiųjų šalių telemetrijos ir be licencijavimo kiekvienam mazgui. Paleidus jį savo VPS, valdymo skydelis išlieka pasiekiamas net tada, kai stebimas serveris susiduria su problemomis, o konfigūruojami slenksčio įspėjimai praneša tau el. paštu, webhook'ais ar pokalbių programėlėmis, kol mažos problemos nevirsta prastovomis.
Pagrindinės Pulse savybės
Vieningas Proxmox vaizdas
Viename prietaisų skydelyje stebėkite kelis „Proxmox VE“ klasterius ir „Proxmox Backup Server“ instancijas, su metrikos duomenimis kiekvienai VM, kiekvienam konteineriui ir kiekvienai duomenų saugyklai.
Realiuoju laiku srautinio perdavimo rodikliai
Tiesioginiai procesoriaus, atminties, disko ir tinklo rodikliai nuolat atsinaujina per WebSocket, kad matytum apkrovos pokyčius tą pačią akimirką, kai jie įvyksta.
Docker ir Kubernetes stebėsena
Stebėk konteinerių ir podų išteklių naudojimą kartu su savo „Proxmox“ mazgais, kad gautum vieną nuoseklų vaizdą visose virtualiose mašinose ir konteineriuose.
Konfigūruojami slenksčio įspėjimai
Nustatyk CPU, atminties, saugyklos ar temperatūros limitus ir gauk pranešimus el. paštu, „webhook“ arba pokalbių programėle, prieš problemoms paaštrėjant.
Beagentė API apklausa
„Pulse“ jungiasi prie „Proxmox“ naudodamas API raktus, todėl nereikia nieko papildomai diegti stebimuose mazguose.
Kodėl verta naudoti Pulse Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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