Iki 69 % nuolaida Organizr

Įdiek Organizr vienu spustelėjimu.

HTPC ir homelab paslaugų tvarkyklė, kuri įkelia visus tavo savarankiškai talpinamus skirtukus į vieną vieningą žiniatinklio sąsają.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Organizr vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Organizr

Organizr yra savarankiškai talpinamų paslaugų valdymo skydelis, kuris pakeičia dešimtis naršyklės žymių viena, skirtukais pagrįsta sąsaja. Užuot perjungus kelis naršyklės skirtukus, kad valdytum Sonarr, Radarr, Plex ir kitas namų laboratorijos paslaugas, Organizr įkelia juos visus kaip iFrame skirtukus viename tinklalapyje — su integruotomis vartotojų paskyromis, prieigos kontrolėmis ir svečių apribojimais.

Su Plex, Emby ir LDAP autentifikavimo palaikymu, neribotomis vartotojų grupėmis ir Nginx auth_request integravimu, Organizr peržengia paprasto nuorodų puslapio ribas. Jis veikia kaip lengvas prieigos sluoksnis visam tavo savarankiškai talpinamam paketui, leidžiantis tau suteikti prieigą konkretiems vartotojams ar svečiams tik prie tų skirtukų, kuriuos pasirenki.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Organizr savybės

Skirtukų sąsaja

Įkelk bet kokią savarankiškai priglobtą paslaugą kaip iFrame skirtuką ir gauk vieną bendrą puslapį, kuriame galėsi valdyti visą savo namų laboratoriją, neperjunginėdamas naršyklės skirtukų.

Vartotojų grupės ir prieigos valdymas

Sukurk neribotas vartotojų grupes ir valdyk, kuriuos skirtukus kiekviena grupė gali matyti – įskaitant tik skaitymo svečio prieigą bendrinamoms paslaugoms.

Kelių autentifikavimų palaikymas

Autentifikuoti vartotojus naudojant „Plex“, „Emby“, LDAP arba sFTP prisijungimo duomenis, be vietinių „Organizr“ paskyrų.

Nginx Auth integracija

Naudokite Organizr kaip Nginx „auth_request“ teikėją, pridedant SSO stiliaus prisijungimo apsaugą paslaugoms, kurioms trūksta integruoto autentifikavimo.

Pritaikomos temos

Galimybė visiškai valdyti spalvų paletę leidžia tau pritaikyti Organizr, kad atitiktų tavo prekės ženklą arba pageidaujamą tamsią/šviesią estetiką.

Fail2ban pagalba

Integruotas Fail2ban apsaugo tavo Organizr prisijungimą nuo brutalios jėgos atakų, automatiškai blokuodamas IP adresus.

Kodėl verta naudoti Organizr Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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