Įdiek Organizr vienu spustelėjimu.
HTPC ir homelab paslaugų tvarkyklė, kuri įkelia visus tavo savarankiškai talpinamus skirtukus į vieną vieningą žiniatinklio sąsają.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Organizr
Organizr yra savarankiškai talpinamų paslaugų valdymo skydelis, kuris pakeičia dešimtis naršyklės žymių viena, skirtukais pagrįsta sąsaja. Užuot perjungus kelis naršyklės skirtukus, kad valdytum Sonarr, Radarr, Plex ir kitas namų laboratorijos paslaugas, Organizr įkelia juos visus kaip iFrame skirtukus viename tinklalapyje — su integruotomis vartotojų paskyromis, prieigos kontrolėmis ir svečių apribojimais.
Su Plex, Emby ir LDAP autentifikavimo palaikymu, neribotomis vartotojų grupėmis ir Nginx auth_request integravimu, Organizr peržengia paprasto nuorodų puslapio ribas. Jis veikia kaip lengvas prieigos sluoksnis visam tavo savarankiškai talpinamam paketui, leidžiantis tau suteikti prieigą konkretiems vartotojams ar svečiams tik prie tų skirtukų, kuriuos pasirenki.
Pagrindinės Organizr savybės
Skirtukų sąsaja
Įkelk bet kokią savarankiškai priglobtą paslaugą kaip iFrame skirtuką ir gauk vieną bendrą puslapį, kuriame galėsi valdyti visą savo namų laboratoriją, neperjunginėdamas naršyklės skirtukų.
Vartotojų grupės ir prieigos valdymas
Sukurk neribotas vartotojų grupes ir valdyk, kuriuos skirtukus kiekviena grupė gali matyti – įskaitant tik skaitymo svečio prieigą bendrinamoms paslaugoms.
Kelių autentifikavimų palaikymas
Autentifikuoti vartotojus naudojant „Plex“, „Emby“, LDAP arba sFTP prisijungimo duomenis, be vietinių „Organizr“ paskyrų.
Nginx Auth integracija
Naudokite Organizr kaip Nginx „auth_request“ teikėją, pridedant SSO stiliaus prisijungimo apsaugą paslaugoms, kurioms trūksta integruoto autentifikavimo.
Pritaikomos temos
Galimybė visiškai valdyti spalvų paletę leidžia tau pritaikyti Organizr, kad atitiktų tavo prekės ženklą arba pageidaujamą tamsią/šviesią estetiką.
Fail2ban pagalba
Integruotas Fail2ban apsaugo tavo Organizr prisijungimą nuo brutalios jėgos atakų, automatiškai blokuodamas IP adresus.
Kodėl verta naudoti Organizr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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