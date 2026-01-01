Įdiek „SnappyMail“ vienu spustelėjimu.
Lengvas, savarankiškai talpinamas žiniatinklio pašto klientas, skirtas pasiekti IMAP el. pašto paskyras iš bet kurios naršyklės, be sekimo ir reklamų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su SnappyMail
„SnappyMail“ yra modernus, lengvas žiniatinklio pašto klientas, leidžiantis pasiekti bet kurią IMAP el. pašto paskyrą per švarią naršyklės sąsają. Tai yra prižiūrima „RainLoop“ atšaka, perkurta siekiant didesnio našumo — „JavaScript“ paketas yra maždaug 66 % mažesnis nei originalus, o tai reiškia greitesnį įkėlimo laiką net ir esant lėtam ryšiui. „SnappyMail“ palaiko kelias IMAP paskyras, PGP šifravimą, „Sieve“ pašto filtrus, tamsųjį režimą ir visą naršymą klaviatūra.
Savo VPS serveryje talpindami „SnappyMail“ įdiegiate privatų naršyklės pagrindu veikiantį pašto klientą savo infrastruktūroje be trečiųjų šalių telemetrijos, be reklamos ir nereikalaujant paskyros iš išorinės paslaugos. Jūsų el. pašto prisijungimo duomenys saugomi tik jūsų serveryje ir perduodami tik tarp jūsų VPS ir jūsų esamo pašto paslaugų teikėjo.
Pagrindinės SnappyMail savybės
Kelios IMAP paskyros
Prisijunk ir perjunk tarp bet kokio skaičiaus IMAP paskyrų iš vienos „SnappyMail“ sesijos, įskaitant „Gmail“, „Outlook“, „Fastmail“ ar savarankiškai priglobtus pašto serverius.
PGP šifravimas
Kurkite ir skaitykite PGP šifruotus pranešimus tiesiogiai naršyklėje, neįdiegus pašto kliento plėtinio arba tvarkant raktus už sąsajos ribų.
Sieve filtro redaktorius
Rašyk ir valdyk serverio pusės Sieve pašto filtravimo taisykles tiesiogiai SnappyMail programoje, automatizuodamas aplankų rūšiavimą ir pranešimų tvarkymą nenaudodamas kliento pusės taisyklių.
Jokio sekimo arba reklamų
„SnappyMail“ neturi analitikos, jokių socialinių tinklų mygtukų ir jokių trečiųjų šalių scenarijų – el. pašto turinys ir metaduomenys lieka visiškai tavo infrastruktūroje.
Tamsusis režimas ir temos
Integruotas tamsusis režimas ir daugybė temų pasirinkimų leidžia vartotojams keisti sąsają be naršyklės plėtinių arba pasirinktinių CSS perrašymų.
Kodėl verta naudoti SnappyMail Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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