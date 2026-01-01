Įdiek Errbit vienu spustelėjimu.
Savarankiškai priglobta, su Airbrake suderinama klaidų gaudyklė, skirta Ruby, Rails, Python, JavaScript ir PHP programoms.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Errbit
Errbit yra atvirojo kodo klaidų sekimo įrankis, sukurtas kaip tiesioginis Airbrake API pakaitalas. Bet kuris su Airbrake suderinamas pranešėjas – įskaitant oficialų „Ruby“ ir „Rails“ gem'ą, „airbrake-js“ naršyklei ir „Node“, bei bendruomenės bibliotekas, skirtas „Python“, „PHP“ ir kt. – gali būti nukreiptas į tavo Errbit egzempliorių, o ne į SaaS galinį tašką, ir iškart pradėti perduoti išimtis, atsekimo duomenis ir užklausos kontekstą į vieningą prietaisų skydelį.
Savarankiškai talpinant Errbit VPS serveryje, visi steko atsekimai, vartotojo duomenys ir parametrų išrašai lieka tavo kontrolėje, užuot perdavus jautrius gamybos duomenis trečiosios šalies paslaugai. Errbit sugrupuoja pasikartojančius pranešimus į vienus klaidų įrašus, palaiko pranešimų taisykles kiekvienai programai ir integruojasi su GitHub, GitLab bei kitais problemų sekimo įrankiais, kad klaidos tiesiogiai patektų iš gamybos į tavo esamą darbo eigą.
Pagrindinės Errbit savybės
Suderinamas su „Airbrake API“
Nukreipk bet kurį esamą „Airbrake“ pranešėją į „Errbit“ be kodo pakeitimų – Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP ir bendruomenės bibliotekos veikia iškart.
Išmanus klaidų grupavimas
Konfigūruojamas pirštų atspaudų nustatymas pašalina identiškų išimčių dublikatus visuose diegimuose, aplinkose ir egzemplioriuose, kad spręstum pagrindines priežastis, o ne pasikartojantį triukšmą.
Kelių programėlių izoliacija
Stebėkite daugelio paslaugų klaidas viename Errbit egzemplioriuje, su atskiromis programų aplinkomis, stebėtojais, pranešimų slenksčiais ir prieigos valdymu.
Problemos sekimo integracija
Kurkite GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine ir Trac užduotis tiesiogiai iš Errbit klaidos, kad gamybos klaidos būtų matomos tavo esamoje darbo eigoje.
OAuth ir LDAP prisijungimas
Autentifikuok vartotojus per GitHub, Google arba LDAP ir sukurk paskyras iš savo GitHub organizacijos, nevaldydamas atskiros tapatybės saugyklos.
El. pašto ir webhook pranešimai
Praneškite stebėtojams el. paštu apie konfigūruojamus įvykių slenksčius ir siųskite pranešimus į „Slack“, „HipChat“, „Campfire“ arba individualizuotus „webhook“ pokalbiais besinaudojančioms komandoms.
Kodėl verta naudoti Errbit Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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