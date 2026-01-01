Iki 69 % nuolaida Errbit

Įdiek Errbit vienu spustelėjimu.

Savarankiškai priglobta, su Airbrake suderinama klaidų gaudyklė, skirta Ruby, Rails, Python, JavaScript ir PHP programoms.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Errbit vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Errbit

Errbit yra atvirojo kodo klaidų sekimo įrankis, sukurtas kaip tiesioginis Airbrake API pakaitalas. Bet kuris su Airbrake suderinamas pranešėjas – įskaitant oficialų „Ruby“ ir „Rails“ gem'ą, „airbrake-js“ naršyklei ir „Node“, bei bendruomenės bibliotekas, skirtas „Python“, „PHP“ ir kt. – gali būti nukreiptas į tavo Errbit egzempliorių, o ne į SaaS galinį tašką, ir iškart pradėti perduoti išimtis, atsekimo duomenis ir užklausos kontekstą į vieningą prietaisų skydelį.

Savarankiškai talpinant Errbit VPS serveryje, visi steko atsekimai, vartotojo duomenys ir parametrų išrašai lieka tavo kontrolėje, užuot perdavus jautrius gamybos duomenis trečiosios šalies paslaugai. Errbit sugrupuoja pasikartojančius pranešimus į vienus klaidų įrašus, palaiko pranešimų taisykles kiekvienai programai ir integruojasi su GitHub, GitLab bei kitais problemų sekimo įrankiais, kad klaidos tiesiogiai patektų iš gamybos į tavo esamą darbo eigą.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Errbit savybės

Suderinamas su „Airbrake API“

Nukreipk bet kurį esamą „Airbrake“ pranešėją į „Errbit“ be kodo pakeitimų – Ruby, Rails, JavaScript, Python, PHP ir bendruomenės bibliotekos veikia iškart.

Išmanus klaidų grupavimas

Konfigūruojamas pirštų atspaudų nustatymas pašalina identiškų išimčių dublikatus visuose diegimuose, aplinkose ir egzemplioriuose, kad spręstum pagrindines priežastis, o ne pasikartojantį triukšmą.

Kelių programėlių izoliacija

Stebėkite daugelio paslaugų klaidas viename Errbit egzemplioriuje, su atskiromis programų aplinkomis, stebėtojais, pranešimų slenksčiais ir prieigos valdymu.

Problemos sekimo integracija

Kurkite GitHub, GitLab, Bitbucket, Jira, Pivotal, Redmine ir Trac užduotis tiesiogiai iš Errbit klaidos, kad gamybos klaidos būtų matomos tavo esamoje darbo eigoje.

OAuth ir LDAP prisijungimas

Autentifikuok vartotojus per GitHub, Google arba LDAP ir sukurk paskyras iš savo GitHub organizacijos, nevaldydamas atskiros tapatybės saugyklos.

El. pašto ir webhook pranešimai

Praneškite stebėtojams el. paštu apie konfigūruojamus įvykių slenksčius ir siųskite pranešimus į „Slack“, „HipChat“, „Campfire“ arba individualizuotus „webhook“ pokalbiais besinaudojančioms komandoms.

Kodėl verta naudoti Errbit Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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