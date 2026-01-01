Įdiek Screego vienu spustelėjimu.
Savitarnos ekrano bendrinimo serveris su integruota TURN rele patikimiems WebRTC ryšiams per bet kokią užkardą.
Rinkis VPS planą Screego
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Screego
Screego yra atvirojo kodo ekrano dalijimosi serveris, leidžiantis komandoms bendradarbiauti nuotoliu, nenukreipiant jautraus ekrano turinio per trečiosios šalies SaaS. Jis naudoja WebRTC mažos delsos srautiniam perdavimui ir apjungia TURN relės serverį, kad ryšiai būtų sėkmingi per ribojančias įmonių užkardas ir simetrinį NAT — pašalinant dažniausią priežastį, dėl kurios ekrano dalijimasis nepavyksta kitose priemonėse.
Įdiegus Screego savo VPS, gausi nuolatinį ekrano dalijimosi galinį tašką, visiškai kontroliuojamą tavęs. Jokių susitikimų talpos apribojimų, jokių prenumeratos mokesčių už prieglobą ir jokios trečiųjų šalių prieigos prie dalijamo turinio. Dalyviai prisijungia per bet kurią modernią naršyklę, nereikalaujant jokių papildinių ar atsisiuntimų.
Pagrindinės Screego savybės
Integruota TURN relė
„Screego“ komplekte yra TURN/STUN serveris, kad „WebRTC“ ryšiai veiktų sėkmingai per įmonių ugniasienes ir simetrinį NAT, nereikalaujant išorinės relės paslaugos.
Prisijungimas be įskiepių
Žiūrovai prisijungia prie kambarių naudodami bendrinamą nuorodą bet kurioje modernioje naršyklėje – nereikia jokių plėtinių, kliento atsisiuntimo ar paskyros registracijos.
Keli vienu metu veikiantys kambariai
Vykdykite neribotą skaičių nepriklausomų ekrano bendrinimo sesijų vienu metu, kiekviena su savo kvietimo nuoroda ir izoliuotu srautu.
Jokių pajėgumų apribojimų
Organizuok neribotą skaičių sesijų su neribotu dalyvių skaičiumi – talpa priklauso nuo tavo VPS resursų, o ne nuo kainodaros lygio.
Prometheus metrikos
Pateikite /metrics galinį tašką Prometheus duomenų rinkimui, kad būtų galima laikui bėgant stebėti aktyvius kambarius, TURN ryšius ir relės pralaidumą.
Kodėl verta naudoti Screego Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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