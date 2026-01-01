Įdiekite OpenPanel vienu spustelėjimu.
Privatumą užtikrinanti atvirojo kodo produkto analizė su įvykių sekimu, naudotojų srautais, sesijų atkūrimu ir realaus laiko prietaisų skydeliais.
Rinkis VPS planą OpenPanel
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OpenPanel
„OpenPanel“ yra savarankiškai talpinama analizės platforma, sukurta produktų komandoms, kurios nori gauti „Mixpanel“ lygio įžvalgas be SaaS kainodaros ar trečiųjų šalių duomenų atskleidimo. Ji seka pasirinktinius įvykius, kuria naudotojų profilius ir teikia realaus laiko ataskaitų sritis, apimančias piltuvėlius, kohortas, A/B testų rezultatus ir sesijų pakartojimus – visa tai iš vienos sąsajos.
Įdiegus savo VPS, žali duomenys apie įvykius visiškai atsiduria tavo kontrolėje. Nėra mokesčių už įvykį, jokių mėginių ėmimo apribojimų ir nereikia nukreipti naudotojų duomenų per išorines paslaugas. „ClickHouse“ palaiko analizės posistemį, todėl ataskaitų sritys išlieka reaguojančios, augant įvykių kiekiui.
Pagrindinės OpenPanel savybės
Realaus laiko valdymo skydeliai
Peržiūrėkite tiesiogines įvykių transliacijas ir svarbiausius produkto rodiklius akimoju, be jokio vėlavimo tarp naudotojų veiksmų ir prietaisų skydelio atnaujinimų.
Piltuvo analizė
Apibrėžk daugiapakopius konversijos piltuvus, kad tiksliai nustatytum, kur vartotojai pasitraukia iš tavo produkto srautų.
Sesijos atkūrimas
Įrašyk ir atkurk individualias vartotojų sesijas su integruotais privatumo valdikliais, kad užmaskuotum jautrius įvesties laukus.
Kohorta ir išlaikymas
Grupuok naudotojus pagal bendrą elgesį ar atributus ir matuok, kaip keičiasi įsitraukimas laikui bėgant.
A/B testavimas
Stebėk eksperimentų variantus tiesiogiai „OpenPanel“ sistemoje, kad įvertintum konversijos poveikį nenaudodamas išorinių eksperimentavimo įrankių.
Bezdokumentinis sekimas
Sekimas be pirštų atspaudų ir slapukų padeda tavo analitikai atitikti BDAR reikalavimus, nereikalaujant slapukų sutikimo reklamjuosčių.
Kodėl verta naudoti OpenPanel Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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Ackee
„Ackee“ yra savarankiškai talpinamas „Node.js“ analizės įrankis, skirtas į privatumą orientuotam svetainių stebėjimui.