Įdiek ConvertX vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama failų konvertavimo paslauga, palaikanti 1 000+ formatų dokumentams, paveikslėliams, garso ir vaizdo įrašams, užtikrinanti visišką privatumą.
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Ką gali kurti su ConvertX
ConvertX yra savarankiškai talpinamas internetinis failų konvertavimo įrankis, palaikantis daugiau nei tūkstantį skirtingų failų formatų — dokumentus, paveikslėlius, garso ir vaizdo įrašus ir dar daugiau — per paprastą web sąsają. Kadangi konvertavimas vyksta tik jūsų serveryje, slapti failai niekada nepalieka jūsų infrastruktūros ir nėra jokių įkėlimo dydžio apribojimų, vandens ženklų ar mokesčių už konvertavimą, kuriuos nustatytų trečiųjų šalių paslaugos.
Savarankiškas ConvertX talpinimas yra ypač naudingas įmonėms ir organizacijoms, turinčioms duomenų tvarkymo reikalavimus, kurie neleidžia įkelti nuosavų dokumentų į išorines debesų paslaugas. Automatinis failų valymas su konfigūruojamais saugojimo laikotarpiais leidžia valdyti saugyklos naudojimą, o pasirenkamas vartotojo autentifikavimas leidžia jums kontroliuoti, kas gali naudotis paslauga. Šis diegimas suteikia visapusišką konvertavimo paslaugą su nuolatine saugykla, paruošta apdoroti bet kokio formato darbo eigą.
Pagrindinės ConvertX savybės
1 000+ formatų palaikymas
Konvertuoti galima tarp beveik bet kokio dokumentų, paveikslėlių, garso ir vaizdo formatų derinio, neįdiegiant darbalaukio programinės įrangos.
Visiškas failo privatumas
Failai apdorojami tik tavo VPS serveryje – niekas neįkeliamas į išorines paslaugas ir nėra matomas trečiųjų šalių.
Automatinis valymas
Konfigūruojami saugojimo laikotarpiai automatiškai ištrina konvertuotus failus po nustatyto valandų skaičiaus, kad būtų valdomas saugyklos naudojimas.
Vartotojo autentifikavimas
Apriboti prieigą naudojant autentifikavimą pagal paskyrą arba leisti konversijas neautentifikuotiems vartotojams vidiniams komandos diegimams.
Jokių dydžio apribojimų
Konvertuoti didelius medijos failus ir didelius kiekius be įkėlimo apribojimų, kuriuos nustato internetinės konvertavimo paslaugos.
Kodėl verta naudoti ConvertX Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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