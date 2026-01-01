Įdiek ErsatzTV vienu spustelėjimu.
Savitarnos IPTV serveris, paverčiantis asmeninę medijos biblioteką individualiais 24/7 tiesioginės TV kanalais su elektroniniu programų gidu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su ErsatzTV
„ErsatzTV“ yra atvirojo kodo savarankiškai talpinama platforma, kuri paverčia asmeninę medijos biblioteką – „Plex“, „Jellyfin“, „Emby“ arba vietinius failus – į tiesioginius, pagal užsakymą suplanuotus TV kanalus su tikru elektroniniu programų gidu. Kanalai transliuojami kaip M3U/HLS grojaraščiai, kuriuos gali žiūrėti bet kuris IPTV palaikantis klientas: „Channels DVR“, „Plex DVR“, „Jellyfin Live TV“, „VLC“, išmanieji televizoriai, priedėliai ir mobiliosios programėlės.
Savarankiškai talpinant „ErsatzTV“ savo VPS serveryje, gausite privatų klasikinės kabelinės televizijos pakaitalą, sukurtą tik iš jūsų jau turimos medijos, neprenumeruojant srautinio perdavimo paslaugos ir be reklamos pertraukų. Suplanuokite teminius maratonus, naujienų stiliaus rotacijas, muzikinių vaizdo įrašų kanalus ar vaikų programų blokus, tada žiūrėkite juos bet kuriame įrenginyje, kuris palaiko IPTV.
Pagrindinės ErsatzTV savybės
Pritaikyti visą parą veikiantys kanalai
Sukurkite neribotą skaičių tiesioginių kanalų, derindami kolekcijas, grojaraščius ir planavimo taisykles į visą parą transliuojamus srautus.
IPTV ir EPG išvestis
Pateikite kanalus kaip M3U grojaraščius su išsamiu XMLTV elektroniniu programų gidu, kad bet kuris IPTV klientas galėtų prisijungti kaip prie kabelinės televizijos.
Plex / Jellyfin / Emby
Prijunkite tiesiogiai prie esamų medijos serverių bibliotekų arba nuskaitykite vietinius aplankus, kad ta pati medija veiktų VOD programėlėse ir jūsų TV kanaluose.
Techninės įrangos perkodavimas
Pasirenkamas NVENC, QSV, VAAPI, AMF ir VideoToolbox spartinimas, kad procesoriaus (CPU) naudojimas būtų valdomas teikiant tiesiogines transliacijas.
Vandenženkliai ir vinjetės
Uždėkite kanalo vandens ženklus, įterpkite intarpus ir įžangas bei nutraukite programas naudodami pasirinktinius intarpus, kad sukurtumėte tikro kanalo įspūdį.
Muzikos vaizdo kanalai
Maišykite muzikos vaizdo įrašus ir garso įrašus į chronologinius arba teminius kanalus, su viršelių atvaizdavimu ir metaduomenimis pagrįstu planavimu.
Kodėl verta naudoti ErsatzTV Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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