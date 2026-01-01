Iki 69 % nuolaida OTOBO

Įdiek OTOBO vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo pagalbos tarnybos ir užklausų valdymo sistema, skirta IT paslaugų valdymui, klientų aptarnavimui ir procesų automatizavimui.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
7,79/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek OTOBO vienu spustelėjimu.

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Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su OTOBO

OTOBO yra visiškai atvirojo kodo, žiniatinklio bilietų ir paslaugų valdymo platforma, atšakota iš ((OTRS)) Community Edition 2019 m. Ji suteikia įmonės lygio IT pagalbos tarnybos galimybes – bilietų eiles, SLA stebėjimą, integruotą DUK/žinių bazę, ITSM darbo eigas ir CMDB – be licencijavimo mokesčių ar priklausomybės nuo tiekėjo. OTOBO palaiko daugiakanalį ryšį el. paštu, telefonu ir žiniatinklio formomis, ir turi taisyklėmis pagrįstą automatizavimo variklį, kuris iš karto tvarko nukreipimą, eskalavimą ir pranešimus.

Savarankiškai talpinant OTOBO savo VPS serveryje, visi bilietų duomenys, klientų įrašai ir SLA ataskaitos yra tavo kontrolėje. Šis šablonas diegia visą gamybos paketą: OTOBO žiniatinklio programą ir foninį demoną, MariaDB nuolatiniam saugojimui, dedikuotą Elasticsearch mazgą greitai visų bilietų paieškai pagal tekstą ir Redis sesijų talpyklai bei našumui.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės OTOBO savybės

Daugiakanalė bilietų sistema

Gauk ir valdyk užklausas iš el. pašto, internetinių formų ir telefono vieningoje eilėje su visa audito istorija ir susietomis pokalbių gijomis.

SLA ir eskalavimas

Nustatykite atsakymo ir sprendimo tikslus kiekvienai eilei ar klientui, su automatinėmis eskalavimo taisyklėmis ir agentų pranešimais, kai artėja terminai.

Integruotas žinynas

Publikuoti DUK straipsnius tiek išoriniams klientams, tiek vidiniams agentams, sumažinant pasikartojančių užklausų skaičių ir pagreitinant pirmojo kontakto išsprendimą.

Galingas automatizavimas

Naudok įmontuotus „PostMaster“ filtrus, užklausų paleidiklius ir planuoklio užduotis, kad automatiškai nukreiptum, atsakytum ir uždarytum užklausas be rankinio įsikišimo.

ITSM ir CMDB

Išplėsk OTOBO su ITSM moduliu, kad galėtum valdyti konfigūracijos elementus, pakeitimų užklausas ir paslaugų katalogus struktūrizuotoje CMDB.

Viso teksto paieška

„Elasticsearch“ integracija užtikrina momentinę paiešką milijonuose bilietų, užrašų ir priedų, išlaikydama greitą agentų atsakymo laiką bet kokiu mastu.

Kodėl verta naudoti OTOBO Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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