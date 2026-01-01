Įdiek OTOBO vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo pagalbos tarnybos ir užklausų valdymo sistema, skirta IT paslaugų valdymui, klientų aptarnavimui ir procesų automatizavimui.
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Ką gali kurti su OTOBO
OTOBO yra visiškai atvirojo kodo, žiniatinklio bilietų ir paslaugų valdymo platforma, atšakota iš ((OTRS)) Community Edition 2019 m. Ji suteikia įmonės lygio IT pagalbos tarnybos galimybes – bilietų eiles, SLA stebėjimą, integruotą DUK/žinių bazę, ITSM darbo eigas ir CMDB – be licencijavimo mokesčių ar priklausomybės nuo tiekėjo. OTOBO palaiko daugiakanalį ryšį el. paštu, telefonu ir žiniatinklio formomis, ir turi taisyklėmis pagrįstą automatizavimo variklį, kuris iš karto tvarko nukreipimą, eskalavimą ir pranešimus.
Savarankiškai talpinant OTOBO savo VPS serveryje, visi bilietų duomenys, klientų įrašai ir SLA ataskaitos yra tavo kontrolėje. Šis šablonas diegia visą gamybos paketą: OTOBO žiniatinklio programą ir foninį demoną, MariaDB nuolatiniam saugojimui, dedikuotą Elasticsearch mazgą greitai visų bilietų paieškai pagal tekstą ir Redis sesijų talpyklai bei našumui.
Pagrindinės OTOBO savybės
Daugiakanalė bilietų sistema
Gauk ir valdyk užklausas iš el. pašto, internetinių formų ir telefono vieningoje eilėje su visa audito istorija ir susietomis pokalbių gijomis.
SLA ir eskalavimas
Nustatykite atsakymo ir sprendimo tikslus kiekvienai eilei ar klientui, su automatinėmis eskalavimo taisyklėmis ir agentų pranešimais, kai artėja terminai.
Integruotas žinynas
Publikuoti DUK straipsnius tiek išoriniams klientams, tiek vidiniams agentams, sumažinant pasikartojančių užklausų skaičių ir pagreitinant pirmojo kontakto išsprendimą.
Galingas automatizavimas
Naudok įmontuotus „PostMaster“ filtrus, užklausų paleidiklius ir planuoklio užduotis, kad automatiškai nukreiptum, atsakytum ir uždarytum užklausas be rankinio įsikišimo.
ITSM ir CMDB
Išplėsk OTOBO su ITSM moduliu, kad galėtum valdyti konfigūracijos elementus, pakeitimų užklausas ir paslaugų katalogus struktūrizuotoje CMDB.
Viso teksto paieška
„Elasticsearch“ integracija užtikrina momentinę paiešką milijonuose bilietų, užrašų ir priedų, išlaikydama greitą agentų atsakymo laiką bet kokiu mastu.
Kodėl verta naudoti OTOBO Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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