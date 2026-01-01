Įdiek Chibisafe vienu spustelėjimu.
Itin greita atvirojo kodo failų saugykla, skirta įkelti, bendrinti ir valdyti failus, nuotraukas ir dokumentus su bendrinamomis nuorodomis.
Rinkis VPS planą Chibisafe
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Chibisafe
„Chibisafe“ yra savarankiškai talpinama failų saugykla, parašyta „TypeScript“ kalba, kuri leidžia lengvai dalintis failais. Įkelkite bet ką – nuotraukas, vaizdo įrašus, dokumentus, kodo fragmentus – ir gaukite akimirksniu bendrinamą nuorodą. Suskaidyti įkėlimai užtikrina patikimą didelių failų perkėlimą net ir esant lėtesniam ryšiui, o tvarkinga mozaikinė galerija leidžia vizualiai naršyti savo mediją.
Skirtingai nei talpinamos failų dalijimosi paslaugos, savarankiškas „Chibisafe“ talpinimas suteikia visišką kontrolę saugyklos, prieigos politikos ir vartotojų valdymo atžvilgiu. Paleiskite jį viešuoju režimu atviriems įkėlimams, vartotojų paskyrų režimu registruotiems vartotojams arba tik kvietimų režimu privačioms komandoms – visa tai konfigūruojama iš integruoto administratoriaus prietaisų skydelio, neliečiant konfigūracijos failų.
Pagrindinės Chibisafe savybės
Suskaidytų failų įkėlimai
Automatiškai suskaido didelius failus į dalis, kad užtikrintų patikimą perkėlimą net ir esant nestabiliam ryšiui, be praktiškai neriboto failo dydžio.
Albumai ir galerijos
Tvarkyk įkėlimus albumuose su bendrinamomis galerijos nuorodomis, kad galėtum platinti nuotraukų kolekcijas ar dokumentų rinkinius vienu URL adresu.
Integruotas URL trumpiklis
Sutrumpink bet kokį išorinį URL ir talpink failus, sujungdamas visus savo bendrinimo poreikius į vieną savarankiškai priglobtą paslaugą.
ShareX ir iOS palaikymas
Natyvioji „ShareX“ konfigūracija ir „iOS“ nuoroda leidžia įkelti ekrano nuotraukas ir failus iš stalinio kompiuterio ar mobiliojo įrenginio per kelias sekundes.
Lanksti prieigos kontrolė
Perjunk tarp viešojo, naudotojų paskyrų arba tik kvietimams skirto režimo, kad tiksliai kontroliuotum, kas gali įkelti į tavo instanciją.
Kodėl verta naudoti Chibisafe Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.