Įdiekite Collabora Online vieno paspaudimo diegimu.
Savarankiškai talpinamas internetinis biuro programų paketas, paremtas LibreOffice, leidžiantis komandoms kartu redaguoti dokumentus, skaičiuokles ir pristatymus naršyklėje.
Rinkis VPS planą Collabora Online
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Collabora Online
„Collabora Online“ yra savarankiškai talpinamas internetinis biuro programų rinkinys, pagrįstas „LibreOffice“ technologija, veikiantis visiškai naršyklėje. Komandos atidaro „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ dokumentus tiesiai iš failų saugyklos programos, tokios kaip „Nextcloud“, „Seafile“ ar „Pydio Cells“, ir redaguoja juos kartu realiuoju laiku su tiesioginiais žymekliais, komentarais, pakeitimų sekimu ir momentinėmis peržiūromis – nereikia jokio darbalaukio kliento, „Microsoft 365“ ar „Google Workspace“.
Savarankiškai talpinant „Collabora“ savo VPS serveryje, kiekvienas dokumentas, skaičiuoklė ir pristatymas lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje. Sujunkite jį su viena iš šio katalogo failų saugyklos programų, kad suteiktumėte savo komandai pilnavertį vietinį debesies biuro programų rinkinių pakaitalą, su visišku failų formatų suderinamumu ir be mokesčių už vartotoją.
Pagrindinės Collabora Online savybės
Bendradarbiavimas realiu laiku
Keli vartotojai vienu metu redaguoja tą patį „Word“, „Excel“ ar „PowerPoint“ failą su gyvais žymekliais, komentarais ir momentiniu pakeitimų sinchronizavimu.
Microsoft Office suderinamumas
Atidaryk ir išsaugok .docx, .xlsx ir .pptx failus be konvertavimo nuostolių, nes „LibreOffice“ natūraliai atvaizduoja OOXML formatus.
Integruojama su failų saugykla
Integruojasi su Nextcloud, Seafile, Pydio Cells ir kitais WOPI palaikančiais failų serveriais, nereikalaujant jokių kodo pakeitimų pagrindinei programai.
Sekti pakeitimus ir komentarus
Peržiūrėkite dokumentus su pakeitimų sekimo režimu, įterptaisiais komentarais, pasiūlymais ir versijų istorija, įprasta stalinių biuro programų paketuose.
Pritaikytas mobiliesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams
Lietimui optimizuota redagavimo sąsaja veikia telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir „Chromebook“ įrenginiuose, kad prisidėjusieji galėtų redaguoti iš bet kurio įrenginio.
Kodėl verta naudoti Collabora Online Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
AirTrail
Asmeninis skrydžių žurnalas su interaktyviu žemėlapiu, statistika ir kelių naudotojų palaikymu
An Otter Wiki
Lengvas savarankiškai talpinamas wiki su Git pagrindu veikiančiais puslapiais ir Markdown redagavimu