Iki 69 % nuolaida Collabora Online

Įdiekite Collabora Online vieno paspaudimo diegimu.

Savarankiškai talpinamas internetinis biuro programų paketas, paremtas LibreOffice, leidžiantis komandoms kartu redaguoti dokumentus, skaičiuokles ir pristatymus naršyklėje.

Publikuok savo programėlę internete akimirksniu
Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiekite Collabora Online vieno paspaudimo diegimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 131,76 € (įprasta kaina 431,76 €). Pratęsiama už 11,99 €/mėn.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 191,76 € (įprasta kaina 527,76 €). Pratęsiama už 14,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 263,76 € (įprasta kaina 863,76 €). Pratęsiama už 27,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Naudokis 24 mėn. už 527,76 € (įprasta kaina 1 559,76 €). Pratęsiama už 49,99 €/mėn.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Collabora Online

„Collabora Online“ yra savarankiškai talpinamas internetinis biuro programų rinkinys, pagrįstas „LibreOffice“ technologija, veikiantis visiškai naršyklėje. Komandos atidaro „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ dokumentus tiesiai iš failų saugyklos programos, tokios kaip „Nextcloud“, „Seafile“ ar „Pydio Cells“, ir redaguoja juos kartu realiuoju laiku su tiesioginiais žymekliais, komentarais, pakeitimų sekimu ir momentinėmis peržiūromis – nereikia jokio darbalaukio kliento, „Microsoft 365“ ar „Google Workspace“.

Savarankiškai talpinant „Collabora“ savo VPS serveryje, kiekvienas dokumentas, skaičiuoklė ir pristatymas lieka jūsų kontroliuojamoje infrastruktūroje. Sujunkite jį su viena iš šio katalogo failų saugyklos programų, kad suteiktumėte savo komandai pilnavertį vietinį debesies biuro programų rinkinių pakaitalą, su visišku failų formatų suderinamumu ir be mokesčių už vartotoją.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Collabora Online savybės

Bendradarbiavimas realiu laiku

Keli vartotojai vienu metu redaguoja tą patį „Word“, „Excel“ ar „PowerPoint“ failą su gyvais žymekliais, komentarais ir momentiniu pakeitimų sinchronizavimu.

Microsoft Office suderinamumas

Atidaryk ir išsaugok .docx, .xlsx ir .pptx failus be konvertavimo nuostolių, nes „LibreOffice“ natūraliai atvaizduoja OOXML formatus.

Integruojama su failų saugykla

Integruojasi su Nextcloud, Seafile, Pydio Cells ir kitais WOPI palaikančiais failų serveriais, nereikalaujant jokių kodo pakeitimų pagrindinei programai.

Sekti pakeitimus ir komentarus

Peržiūrėkite dokumentus su pakeitimų sekimo režimu, įterptaisiais komentarais, pasiūlymais ir versijų istorija, įprasta stalinių biuro programų paketuose.

Pritaikytas mobiliesiems telefonams ir planšetiniams kompiuteriams

Lietimui optimizuota redagavimo sąsaja veikia telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir „Chromebook“ įrenginiuose, kad prisidėjusieji galėtų redaguoti iš bet kurio įrenginio.

Kodėl verta naudoti Collabora Online Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

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