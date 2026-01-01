Įdiek LibreNMS vienu spustelėjimu.
Bendruomenės valdoma, automatiškai aptinkanti tinklo stebėjimo sistema su išsamiu SNMP palaikymu tūkstančiams įrenginių modelių.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su LibreNMS
LibreNMS yra visapusiška, GPL licencijuota tinklo stebėjimo sistema, kuri automatiškai aptinka visą jūsų infrastruktūrą per SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP ir ARP. Ji palaiko tūkstančius įrenginių modelių iš Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet ir daugelio kitų iš karto, suteikdama jums prievadų srauto grafikus, įspėjimus ir topologijos žemėlapius be įrenginio licencijavimo mokesčių.
Savarankiškas LibreNMS talpinimas jūsų VPS serveryje leidžia jautrią infrastruktūros telemetriją laikyti jūsų kontroliuojamoje aparatinėje įrangoje, be agento pėdsako stebimuose įrenginiuose. Šis diegimas sujungia LibreNMS su MariaDB, Redis ir specialiu rinkiklio dispečerio konteineriu, kad rinkimas ir įspėjimai veiktų patikimai kartu su žiniatinklio UI.
Pagrindinės LibreNMS savybės
SNMP automatinis aptikimas
Automatiškai aptikti įrenginius ir jų sąsajas naudojant SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP ir ARP, be rankinio inventorizavimo.
Platus įrenginių palaikymas
Palaiko tūkstančius tinklo, serverių ir Daiktų interneto įrenginių modelių iš Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet ir daugelio kitų.
Įspėjimai ir pranešimai
Nustatykite taisykles su šabloniniais įspėjimais ir siųskite juos per el. paštą, „Slack“, „Discord“, „Microsoft Teams“, „PagerDuty“, „webhook'us“ ir daugiau nei 80 perdavimo būdų.
Mokėjimai ir pralaidumas
Stebėk kiekvieno prievado srautą su 95-osios procentilės ataskaitomis grandinėms ir klientų sąsajoms, idealiai tinka interneto paslaugų teikėjams (IPT) ir valdomų paslaugų teikėjams.
API ir integracijos
Visas REST API ir aukščiausios klasės integracijos su Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping bei OpenStreetMap pagrindu veikiančiais žemėlapiais.
Paskirstyta apklausa
Dispečerio paslauga paskirsto apklausą per kelis darbuotojų konteinerius, užtikrindama didelių tinklų reagavimą ir nepraleisdama intervalų.
Kodėl verta naudoti LibreNMS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
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