Įdiek Plik vienu spustelėjimu.
Keičiamo dydžio, savarankiškai talpinama laikino failų dalijimosi platforma – kaip WeTransfer, bet visiškai tavo kontrolėje.
Rinkis VPS planą Plik
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Plik
„Plik“ yra atvirojo kodo laikino failų dalijimosi platforma, kuri leidžia įkelti failus ir dalytis saugiomis, pasibaigiančiomis nuorodomis su bet kuo – nepasikliaujant trečiųjų šalių debesų paslaugomis. Sukurta atsižvelgiant į privatumą ir lankstumą, ji palaiko slaptažodžiu apsaugotus įkėlimus, vienkartines atsisiuntimo nuorodas, kurios dingsta po pirmo pasiekimo, ir visapusišką šifravimą naudojant „age“ protokolą.
„Plik“ talpinimas savo VPS serveryje reiškia, kad jūsų failai lieka infrastruktūroje, kurią valdote, su konfigūruojamais saugojimo laikotarpiais ir failų dydžio apribojimais. Šiuolaikinė „Vue 3“ žiniatinklio sąsaja leidžia lengvai valdyti įkėlimus, o integruotas CLI klientas leidžia atlikti scenarijais valdomus failų perkėlimus iš bet kurios platformos.
Pagrindinės Plik savybės
Pasibaigiančios failų nuorodos
Nustatyk individualų galiojimo laiką kiekvienam įkėlimui, kad bendrinami failai automatiškai pasibaigtų ir būtų ištrinti, o tavo saugykla liktų švari.
Vienkartiniai atsisiuntimai
Generuok vienkartines nuorodas, kurios sunaikinamos po pirmojo atsisiuntimo, užtikrinant, kad failai pasiektų tik numatytą gavėją.
Slaptažodžiu apsaugoti įkėlimai
Apsaugok atskirus įkėlimus slaptažodžiu, kad tik gavėjai, turintys teisingus prisijungimo duomenis, galėtų pasiekti bendrinamus failus.
End-to-end šifravimas
Šifruok failus kliento pusėje, naudodamas „age“ protokolą, prieš įkeliant, kad net serverio operatorius negalėtų perskaityti turinio.
Kelių saugyklų posistemės
Saugok failus vietoje arba prisijunk prie S3, Google Cloud Storage arba OpenStack Swift, kad neribotai išplėstum talpą.
CLI kliento palaikymas
Įkelk ir valdyk failus tiesiai iš terminalo, naudojant įvairių platformų „Go CLI“ klientą, kuris leidžia vykdyti scenarijais valdomus ir automatizuotus perkėlimus.
Kodėl verta naudoti Plik Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
AList
Savarankiškai priglobtas failų sąrašas ir „WebDAV“ serveris, palaikantis daugiau nei 30 saugyklų posistemių