Įdiek Microcks vienu spustelėjimu.
CNCF inkubuojama platforma, skirta API imitavimui ir kontraktų testavimui, apimanti REST, GraphQL, gRPC ir AsyncAPI.
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Ką gali kurti su Microcks
„Microcks“ yra atvirojo kodo, debesyje veikianti platforma, skirta API imitavimui ir testavimui naudojant visus pagrindinius protokolus – REST/OpenAPI, GraphQL, gRPC, SOAP ir AsyncAPI. Užuot rankiniu būdu palaikius stabus, komandos importuoja esamas API sutartis, o „Microcks“ automatiškai generuoja realistiškus imitacinius objektus, kurie atspindi tikrąjį paslaugų elgesį, pagreitindami kūrimą nelaukiant užpakalinių sistemų komandų.
Kaip CNCF inkubuojamas projektas, „Microcks“ yra sukurtas CI/CD integravimui ir natūraliai tinka į „DevOps“ konvejerius. Savarankiškas talpinimas tavo VPS serveryje suteikia tau visišką kontrolę tavo API testavimo duomenims, pašalina išorines SaaS priklausomybes ir leidžia tau imituoti vidines paslaugas, kurių debesų testavimo platformos niekada negali pasiekti.
Pagrindinės Microcks savybės
Daugiaprotokolinis API imitavimas
Imituokite REST, GraphQL, gRPC, SOAP ir AsyncAPI paslaugas iš vienos platformos – nereikia atskirų įrankių kiekvienam protokolui.
Sutartimis pagrįstas testavimas
Importuokite OpenAPI, AsyncAPI, Postman ar gRPC specifikacijas ir automatiškai patikrinkite, ar tavo diegimai atitinka sutartas sutartis CI/CD gijose.
Dinamiškas atsako generavimas
Naudokite šablonus ir išraiškas imitaciniuose atsakymuose, kad generuotumėte tikroviškus, įvairius duomenis, užuot naudoję statinius ruošinius, taip pagerindami testavimo aprėptį.
CI/CD konvejerio integracija
Integruotas „GitHub Actions“, „Jenkins“ ir „Tekton“ palaikymas leidžia tau automatiškai vykdyti atitikties testus su kiekvienu pakeitimu be rankinio įsikišimo.
Postman kolekcijos įkėlimas
Pakartotinai naudokite esamas „Postman“ kolekcijas kaip maketų apibrėžimus ir testavimo rinkinius, apsaugodami investicijas, kurias jūsų komanda jau padarė į API dokumentaciją.
Kodėl verta naudoti Microcks Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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