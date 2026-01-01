Įdiek Nexus Repository Manager vienu spustelėjimu.
Universali artefaktų saugyklos tvarkyklė, palaikanti Maven, npm, Docker, PyPI ir kt.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Nexus Repository Manager
„Sonatype Nexus Repository Manager“ yra pramonės standartinė artefaktų saugykla, skirta kaupti, tvarkyti ir platinti kūrimo artefaktus visais pagrindiniais paketų formatais. Ji veikia kaip universali tarpinė talpykla, skirta „Maven Central“, „npm“, „PyPI“, „Docker Hub“ ir dešimtims kitų registrų, dramatiškai sumažinanti išorinius atsisiuntimus ir pagreitinanti kūrimo procesus.
Savo VPS serveryje talpinant „Nexus“, tu įgyji visišką kontrolę artefaktų saugojimo, prieigos politikos ir saugumo skenavimo atžvilgiu. Komandos gauna vieną patikimą šaltinį visoms priklausomybėms – viešosioms ir privačioms – be mokesčių už kiekvieną vartotoją ar debesies saugyklos apribojimų.
Pagrindinės Nexus Repository Manager savybės
Universalus formato palaikymas
Talpink ir tarpininkauk Maven, npm, NuGet, PyPI, Docker, Helm, Go ir daug daugiau formatų iš vienos instancijos.
Tarpinis serveris ir talpykla
Talpykloje saugokite nuotolinius artefaktus lokaliai, kad kūrimo procesai niekada nenutrūktų dėl lėtos ar nepasiekiamos pirminės saugyklos.
Privatūs saugyklos
Paskelbti nuosavas bibliotekas ir „Docker“ atvaizdus privačiose talpinamose saugyklose su detaliu prieigos valdymu.
Komponentų paieška
Viso teksto paieška visose saugyklose leidžia kūrėjams greitai rasti konkrečias artefaktų versijas ir jų metaduomenis.
Prieiga pagal vaidmenis
Apibrėžkite detalias teises kiekvienai saugyklai, kad komandos matytų ir publikuotų tik tose saugyklose, kurias jos valdo.
Kodėl verta naudoti Nexus Repository Manager Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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