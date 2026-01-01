Įdiek Posterr vienu spustelėjimu.
Skaitmeninė dabar rodomų filmų plakatų iškaba, kuri bet kurią naršyklę paverčia kino teatro stiliaus ekranu „Plex“ bibliotekoms.
Rinkis VPS planą Posterr
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Posterr
„Posterr“ yra atvirojo kodo „Node.js“ programa, kuri imituoja skaitmenines plakatų lentas, randamas kino teatrų fojė. Ji nuskaito tavo „Plex Media Server“ būseną realiuoju laiku ir rodo šiuo metu grojamą pavadinimą, pasirinktus elementus pagal pareikalavimą iš pasirinktų bibliotekų ir netrukus pasirodysiančius leidimus, paimtus iš „Sonarr“, „Radarr“ ir „Readarr“.
Savo „Posterr“ talpinimas VPS serveryje užtikrina, kad ekranas visada būtų pasiekiamas iš bet kurios naršyklės, telefono, planšetinio kompiuterio, „Fire Stick“ ar ant sienos montuojamo ekrano – nereikia, kad namų kompiuteris būtų įjungtas. Jis jungiasi prie „Plex“ ir „arr“ sistemos per tinklą, todėl veikia nepriklausomai nuo to, ar tavo medijos paslaugos veikia tame pačiame VPS, ar nuotoliniame namų serveryje.
Pagrindinės Posterr savybės
Dabar grojama
Rodo tiesioginius filmų, TV laidų ir muzikos plakatų su trukme, studija, turinio įvertinimu ir perskodavimo eigą rodančia progreso juosta.
Jau greitai skaidrės
Paima būsimus filmus iš Radarr, serijas ir sezonų premjeras iš Sonarr, ir naujas knygas iš Readarr.
Bibliotekos pasirinkimai pagal poreikį
Rodo atsitiktinius pavadinimus iš pasirinktų „Plex“ bibliotekų, kad ekranas išliktų įdomus net kai niekas nėra transliuojama.
Pritaikyta keliems ekranams
Automatiškai prisitaiko nuo 320 pikselių iki 4K, palaiko vertikaliąją arba horizontaliąją orientaciją ir turi miego laikmatį su CEC monitoriaus valdymu.
Individualios skaidrės ir temos
Įtraukite savo nuotraukas, fono paveikslėlius ir temas arba įterpkite išorinius tinklalapius kaip papildomas besisukančias skaidres.
Smulkmenos ir Awtrix
Paleisk integruotą filmų viktoriną tarp skaidrių ir atspindėk šiuo metu rodomus duomenis į Awtrix LED matricinius ekranus.
Kodėl verta naudoti Posterr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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