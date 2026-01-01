Įdiekite „Microweber“ vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo intuityvus svetainių kūrimo įrankis ir TVS su integruota el. prekyba, veikiantis su Laravel.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Microweber
Microweber yra atvirojo kodo TVS ir svetainių kūrimo įrankis, leidžiantis tau kurti puslapius, tinklaraščius ir internetines parduotuves, vilkimo būdu perkeliant blokus tiesiai į gyvą puslapį – be atskiro administratoriaus peržiūros, be šablonų kodavimo. Sukurta naudojant Laravel ir licencijuota pagal MIT, ji turi pilną el. prekybos variklį, daugiakalbį turinį ir modulių sistemą, kuri iš karto apima parduotuves, galerijas, kontaktų formas ir tinklaraščio įrašus.
Savo VPS serveryje talpinant Microweber, tavo svetainės failai, klientų užsakymai ir įkelta medija lieka visiškai tavo kontrolėje, be jokių mokesčių už svetainę, be jokių operacijų mokesčių ir be jokių platformos apribojimų temoms ar moduliams, kuriuos gali įdiegti.
Pagrindinės Microweber savybės
Tiesioginis intuityvus redaktorius
Redaguok puslapius tiesiogiai priekinėje sąsajoje, vilkdami blokus, tekstą ir paveikslėlius į norimą vietą — sukurtas išdėstymas bus lygiai toks, kokį matys lankytojai.
Integruota el. komercija
Paleisk internetinę parduotuvę su produktų katalogais, krepšeliu, atsiskaitymu ir užsakymų valdymu, įtrauktais į pagrindinę sistemą – nereikia atskiro papildinio ar prenumeratos.
Laravel pagrindas
Sukurta naudojant Laravel PHP karkasą, suteikiant kūrėjams pažįstamą MVC struktūrą, Composer paketus ir Eloquent ORM, skirtus saugiam platformos išplėtimui.
Daugiakalbis turinys
Paskelbk tą pačią svetainę keliomis kalbomis, naudodamas integruotus vertimo įrankius, kad galėtum pasiekti tarptautinę auditoriją be trečiųjų šalių papildinių.
Modulių ekosistema
Pridėk galerijas, kontaktines formas, slankiklius, parduotuves ir tinklaraščio įrašus kaip daugkartinio naudojimo modulius, kuriuos gali įkelti į bet kurį puslapį ir vizualiai perkonfigūruoti.
Baltos etiketės temos
Laisvai tinkinkite šablonus, prekės ženklo elementus ir išdėstymus pagal MIT licenciją – idealu agentūroms, kuriančioms svetaines klientams be priklausomybės nuo tiekėjo.
Kodėl verta naudoti Microweber Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.