Iki 69 % nuolaida PrestaShop

Įdiek „PrestaShop“ vienu spustelėjimu.

Galinga atvirojo kodo el. prekybos platforma, kurią visame pasaulyje naudoja daugiau nei 300 000 internetinių parduotuvių, su visapusišku produktų valdymu, mokėjimais ir daugiakalbiu palaikymu.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek „PrestaShop“ vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su PrestaShop

„PrestaShop“ yra visų funkcijų turinti atvirojo kodo el. prekybos platforma, kurią naudoja prekybininkai daugiau nei 190 šalių. Ji suteikia viską, ko reikia profesionaliai internetinei parduotuvei valdyti iš karto paruoštą naudoti: produktų katalogo valdymą, užsakymų apdorojimą, integruotus mokėjimo vartus (PayPal, Stripe ir kt.), daugiakalbių ir daugiakursių valiutų palaikymą bei integruotus SEO įrankius — visa tai valdoma iš intuityvaus administravimo skydelio.

Talpinant „PrestaShop“ savo VPS serveryje, klientų duomenys ir mokėjimų įrašai lieka jūsų kontrolėje, leidžia tiksliai sureguliuoti PHP ir MySQL maksimaliam našumui ir auga kartu su jūsų verslu be mokesčių už kiekvieną operaciją ar mokesčių už kiekvieną vartotoją, kuriuos taiko talpinamos el. prekybos platformos.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės PrestaShop savybės

Pilnas produktų katalogas

Valdyk neribotą kiekį produktų su variantais, kombinacijomis, atributais ir lanksčiomis kainodaros taisyklėmis, įskaitant didmenines nuolaidas ir terminuotas reklamines kampanijas.

Integruoti mokėjimai

Priimk mokėjimus per PayPal, Stripe, banko pavedimu ir dešimtis regioninių mokėjimo vartų modulių prekyvietėje – nereikia jokio individualaus mokėjimo kodo.

Kelių kalbų ir valiutos

Parduok klientams visame pasaulyje su integruotu palaikymu kelioms kalboms, valiutoms ir mokesčių taisyklėms vienoje parduotuvės instaliacijoje iš vieno administratoriaus valdymo skydelio.

SEO ir rinkodaros įrankiai

Tinkinami URL adresai, meta laukai, svetainės žemėlapio generavimas ir integruoti nuolaidų kuponų bei lojalumo programos įrankiai padeda pritraukti srautą ir skatinti pakartotinius pirkimus.

Temos ir Moduliai

Prekyvietė, kurioje rasi tūkstančius temų ir modulių, leidžia tau išplėsti dizainą ir funkcionalumą neliečiant kodo – nuo tiesioginio pokalbio iki lojalumo taškų.

Kodėl verta naudoti PrestaShop Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

Maxim Shishkin
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija

Išbandyk be jokios rizikos su mūsų 30 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos rasi pinigų grąžinimo politikoje.

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