Įdiek „PrestaShop“ vienu spustelėjimu.
Galinga atvirojo kodo el. prekybos platforma, kurią visame pasaulyje naudoja daugiau nei 300 000 internetinių parduotuvių, su visapusišku produktų valdymu, mokėjimais ir daugiakalbiu palaikymu.
Rinkis VPS planą PrestaShop
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su PrestaShop
„PrestaShop“ yra visų funkcijų turinti atvirojo kodo el. prekybos platforma, kurią naudoja prekybininkai daugiau nei 190 šalių. Ji suteikia viską, ko reikia profesionaliai internetinei parduotuvei valdyti iš karto paruoštą naudoti: produktų katalogo valdymą, užsakymų apdorojimą, integruotus mokėjimo vartus (PayPal, Stripe ir kt.), daugiakalbių ir daugiakursių valiutų palaikymą bei integruotus SEO įrankius — visa tai valdoma iš intuityvaus administravimo skydelio.
Talpinant „PrestaShop“ savo VPS serveryje, klientų duomenys ir mokėjimų įrašai lieka jūsų kontrolėje, leidžia tiksliai sureguliuoti PHP ir MySQL maksimaliam našumui ir auga kartu su jūsų verslu be mokesčių už kiekvieną operaciją ar mokesčių už kiekvieną vartotoją, kuriuos taiko talpinamos el. prekybos platformos.
Pagrindinės PrestaShop savybės
Pilnas produktų katalogas
Valdyk neribotą kiekį produktų su variantais, kombinacijomis, atributais ir lanksčiomis kainodaros taisyklėmis, įskaitant didmenines nuolaidas ir terminuotas reklamines kampanijas.
Integruoti mokėjimai
Priimk mokėjimus per PayPal, Stripe, banko pavedimu ir dešimtis regioninių mokėjimo vartų modulių prekyvietėje – nereikia jokio individualaus mokėjimo kodo.
Kelių kalbų ir valiutos
Parduok klientams visame pasaulyje su integruotu palaikymu kelioms kalboms, valiutoms ir mokesčių taisyklėms vienoje parduotuvės instaliacijoje iš vieno administratoriaus valdymo skydelio.
SEO ir rinkodaros įrankiai
Tinkinami URL adresai, meta laukai, svetainės žemėlapio generavimas ir integruoti nuolaidų kuponų bei lojalumo programos įrankiai padeda pritraukti srautą ir skatinti pakartotinius pirkimus.
Temos ir Moduliai
Prekyvietė, kurioje rasi tūkstančius temų ir modulių, leidžia tau išplėsti dizainą ir funkcionalumą neliečiant kodo – nuo tiesioginio pokalbio iki lojalumo taškų.
Kodėl verta naudoti PrestaShop Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
AureusERP
Atvirojo kodo ERP platforma, apimanti finansus, žmogiškuosius išteklius, atsargas, pardavimus ir CRM
Bagisto
Atvirojo kodo el. prekybos platforma, sukurta naudojant Laravel, skirta internetinėms parduotuvėms