Įdiek Bagisto vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo „Laravel“ el. komercijos platforma, skirta internetinėms parduotuvėms kurti, su kelių valiutų, kelių kalbų ir mokėjimo šliuzų palaikymu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Bagisto
„Bagisto“ yra atvirojo kodo el. prekybos platforma, sukurta naudojant „Laravel“ PHP karkasą, suteikianti prekybininkams visapusišką pagrindą internetinei parduotuvei valdyti be prenumeratos mokesčių ar pajamų dalijimosi. Joje yra klientams skirta parduotuvės sąsaja, išsamus administratoriaus skydelis, produktų katalogo valdymas, užsakymų apdorojimas, atsargų kontrolė ir atsiskaitymo procesas, kuris iš karto palaiko kelių valiutų ir kelių kalbų reikalavimus.
Savarankiškas „Bagisto“ talpinimas tavo VPS serveryje reiškia, kad tavo parduotuvės operacijų įrašai, klientų duomenys ir produktų katalogas lieka infrastruktūroje, kurią visiškai kontroliuoji – tai būtina įmonėms, veikiančioms pagal duomenų rezidavimo reikalavimus arba toms, kurios siekia išvengti mokesčių už kiekvieną operaciją ir SaaS paslaugų teikėjų platformos apribojimų.
Pagrindinės Bagisto savybės
Kelių valiutų palaikymas
Gali priimti mokėjimus bet kokia valiuta ir rodyti kainas kliento vietine valiuta, su konfigūruojamu valiutos keitimo kursų valdymu.
Daugiakalbė el. parduotuvė
Aptarnauk pasaulio klientus jų pageidaujama kalba, naudodamas integruotą lokalizaciją produktų puslapiams, atsiskaitymo procesams ir transakciniams el. laiškams.
Lankstus prekių katalogas
Tvarkyk paprastus, konfigūruojamus, sugrupuotus ir atsisiunčiamus produktus su variantais, pasirinktiniais atributais ir dinaminėmis kainodaros taisyklėmis.
Mokėjimo vartų integracijos
Prijunk „Stripe“, „PayPal“ ir kitus populiarius mokėjimo vartus iš karto, su įskiepių sistema, skirta pridėti pasirinktinius mokėjimo būdus.
REST ir GraphQL API
Visapusiška API aprėptis leidžia tau kurti begalves el. parduotuves, mobiliąsias programėles arba integruoti užsakymų ir produktų duomenis su ERP sistemomis ir užsakymų vykdymo paslaugomis.
Kodėl verta naudoti Bagisto Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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EverShop
Šiuolaikinė atvirojo kodo el. prekybos platforma, paremta Node.js, React, GraphQL ir PostgreSQL.