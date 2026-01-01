Iki 69 % nuolaida Bagisto

Įdiek Bagisto vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo „Laravel“ el. komercijos platforma, skirta internetinėms parduotuvėms kurti, su kelių valiutų, kelių kalbų ir mokėjimo šliuzų palaikymu.

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DI valdomas VPS
5,49  € /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Bagisto vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99  €
5,49  € /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99  €
7,99  € /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99  €
10,99  € /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99  €
21,99  € /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Bagisto

„Bagisto“ yra atvirojo kodo el. prekybos platforma, sukurta naudojant „Laravel“ PHP karkasą, suteikianti prekybininkams visapusišką pagrindą internetinei parduotuvei valdyti be prenumeratos mokesčių ar pajamų dalijimosi. Joje yra klientams skirta parduotuvės sąsaja, išsamus administratoriaus skydelis, produktų katalogo valdymas, užsakymų apdorojimas, atsargų kontrolė ir atsiskaitymo procesas, kuris iš karto palaiko kelių valiutų ir kelių kalbų reikalavimus.

Savarankiškas „Bagisto“ talpinimas tavo VPS serveryje reiškia, kad tavo parduotuvės operacijų įrašai, klientų duomenys ir produktų katalogas lieka infrastruktūroje, kurią visiškai kontroliuoji – tai būtina įmonėms, veikiančioms pagal duomenų rezidavimo reikalavimus arba toms, kurios siekia išvengti mokesčių už kiekvieną operaciją ir SaaS paslaugų teikėjų platformos apribojimų.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Bagisto savybės

Kelių valiutų palaikymas

Gali priimti mokėjimus bet kokia valiuta ir rodyti kainas kliento vietine valiuta, su konfigūruojamu valiutos keitimo kursų valdymu.

Daugiakalbė el. parduotuvė

Aptarnauk pasaulio klientus jų pageidaujama kalba, naudodamas integruotą lokalizaciją produktų puslapiams, atsiskaitymo procesams ir transakciniams el. laiškams.

Lankstus prekių katalogas

Tvarkyk paprastus, konfigūruojamus, sugrupuotus ir atsisiunčiamus produktus su variantais, pasirinktiniais atributais ir dinaminėmis kainodaros taisyklėmis.

Mokėjimo vartų integracijos

Prijunk „Stripe“, „PayPal“ ir kitus populiarius mokėjimo vartus iš karto, su įskiepių sistema, skirta pridėti pasirinktinius mokėjimo būdus.

REST ir GraphQL API

Visapusiška API aprėptis leidžia tau kurti begalves el. parduotuves, mobiliąsias programėles arba integruoti užsakymų ir produktų duomenis su ERP sistemomis ir užsakymų vykdymo paslaugomis.

Kodėl verta naudoti Bagisto Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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