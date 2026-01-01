Iki 69 % nuolaida EverShop

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Moderni atvirojo kodo el. prekybos platforma, sukurta naudojant Node.js, React ir GraphQL, skirta greitoms ir pritaikomoms internetinėms parduotuvėms.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
7,79/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek EverShop vienu spustelėjimu.

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Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su EverShop

EverShop yra moderni, atvirojo kodo el. prekybos platforma, sukurta naudojant Node.js, React ir GraphQL. Skirtingai nei senesnės PHP pagrindu veikiančios komercijos platformos, EverShop sukurta remiantis serverio pusėje atvaizduojama React parduotuvės sąsaja, grafikais valdoma plėtinių sistema ir PostgreSQL duomenų išsaugojimu – tai suteikia kūrėjams pažįstamą įrankių rinkinį, o pirkėjams – greitą, programėlei būdingą patirtį.

Savarankiškai talpinant EverShop savo VPS serveryje, prekybininkų duomenys, klientų įrašai ir užsakymų istorija lieka tavo valdomoje infrastruktūroje, be jokių mokesčių už operacijas ar platformos komisinių. Katalogas, tema, mokėjimų integracijos ir pristatymo taisyklės yra konfigūruojami per administratoriaus sąsają (UI), o kūrėjai gali išplėsti platformą naudodami aukščiausios klasės TypeScript modulius.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės EverShop savybės

Modernus JS stekas

Sukurta naudojant Node.js, React ir GraphQL, kad kūrėjai galėtų plėsti parduotuvės sąsają ir administravimo sritį naudodami tą patį įrankių rinkinį, kurį jau naudoja kasdien.

Serverio pusės atvaizdavimas

SSR React parduotuvės sąsaja užtikrina greitą pirminį atvaizdavimą ir SEO optimizuotą HTML iš karto, su kliento pusės hidracija, skirta programėlės tipo naršymui.

Katalogas ir atsargos

Valdyk produktus, variantus, atributus, kategorijas ir atsargas iš vienos administratoriaus sąsajos su masiniu redagavimu ir CSV importu.

Krepšelis ir atsiskaitymas

Pritaikoma vieno puslapio atsiskaitymo sistema, palaikanti svečių užsakymus, kuponų kodus, pristatymo taisykles ir kelias mokesčių zonas.

Plėtinių sistema

Aukščiausios klasės „TypeScript“ modulio API ir kabliukų sistema leidžia lengvai pridėti pasirinktinius mokėjimo paslaugų teikėjus, temas ar verslo logiką, neatsišakojant nuo branduolio.

PostgreSQL galinis modulis

Visi katalogo, klientų ir užsakymų duomenys yra saugomi PostgreSQL – lengva kurti atsargines kopijas, replikuoti ir tiesiogiai teikti užklausas ataskaitoms ar migracijoms.

Kodėl verta naudoti EverShop Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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