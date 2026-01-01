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Moderni atvirojo kodo el. prekybos platforma, sukurta naudojant Node.js, React ir GraphQL, skirta greitoms ir pritaikomoms internetinėms parduotuvėms.
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Ką gali kurti su EverShop
EverShop yra moderni, atvirojo kodo el. prekybos platforma, sukurta naudojant Node.js, React ir GraphQL. Skirtingai nei senesnės PHP pagrindu veikiančios komercijos platformos, EverShop sukurta remiantis serverio pusėje atvaizduojama React parduotuvės sąsaja, grafikais valdoma plėtinių sistema ir PostgreSQL duomenų išsaugojimu – tai suteikia kūrėjams pažįstamą įrankių rinkinį, o pirkėjams – greitą, programėlei būdingą patirtį.
Savarankiškai talpinant EverShop savo VPS serveryje, prekybininkų duomenys, klientų įrašai ir užsakymų istorija lieka tavo valdomoje infrastruktūroje, be jokių mokesčių už operacijas ar platformos komisinių. Katalogas, tema, mokėjimų integracijos ir pristatymo taisyklės yra konfigūruojami per administratoriaus sąsają (UI), o kūrėjai gali išplėsti platformą naudodami aukščiausios klasės TypeScript modulius.
Pagrindinės EverShop savybės
Modernus JS stekas
Sukurta naudojant Node.js, React ir GraphQL, kad kūrėjai galėtų plėsti parduotuvės sąsają ir administravimo sritį naudodami tą patį įrankių rinkinį, kurį jau naudoja kasdien.
Serverio pusės atvaizdavimas
SSR React parduotuvės sąsaja užtikrina greitą pirminį atvaizdavimą ir SEO optimizuotą HTML iš karto, su kliento pusės hidracija, skirta programėlės tipo naršymui.
Katalogas ir atsargos
Valdyk produktus, variantus, atributus, kategorijas ir atsargas iš vienos administratoriaus sąsajos su masiniu redagavimu ir CSV importu.
Krepšelis ir atsiskaitymas
Pritaikoma vieno puslapio atsiskaitymo sistema, palaikanti svečių užsakymus, kuponų kodus, pristatymo taisykles ir kelias mokesčių zonas.
Plėtinių sistema
Aukščiausios klasės „TypeScript“ modulio API ir kabliukų sistema leidžia lengvai pridėti pasirinktinius mokėjimo paslaugų teikėjus, temas ar verslo logiką, neatsišakojant nuo branduolio.
PostgreSQL galinis modulis
Visi katalogo, klientų ir užsakymų duomenys yra saugomi PostgreSQL – lengva kurti atsargines kopijas, replikuoti ir tiesiogiai teikti užklausas ataskaitoms ar migracijoms.
Kodėl verta naudoti EverShop Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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