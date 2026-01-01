Įdiek FOSSBilling vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo atsiskaitymų ir klientų valdymo platforma, skirta interneto svetainių talpinimo paslaugų teikėjams, agentūroms ir laisvai samdomiems specialistams.
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Ką gali kurti su FOSSBilling
FOSSBilling yra nemokama, atvirojo kodo atsiskaitymo ir klientų valdymo sistema, skirta interneto svetainių talpinimo įmonėms, agentūroms ir laisvai samdomiems specialistams, kuriems reikia profesionalios, savarankiškai talpinamos alternatyvos brangioms atsiskaitymo programinės įrangos prenumeratoms. Ji suteikia išsamų klientų portalą, kuriame klientai gali valdyti savo paslaugas, teikti palaikymo užklausas, apmokėti sąskaitas faktūras ir peržiūrėti užsakymų istoriją – visa tai iš vienos firminės sąsajos.
Savarankiškai talpinant FOSSBilling, visi klientų duomenys, mokėjimų įrašai ir atsiskaitymų istorija lieka tiesiogiai tavo kontrolėje, be jokių mokesčių už operaciją ar priklausomybės nuo tiekėjo. Platforma palaiko kelis mokėjimo šliuzus, automatizuotą pasikartojantį atsiskaitymą ir modulinę plėtinių sistemą, kuri leidžia tiksliai pritaikyti ją tavo verslo procesams.
Pagrindinės FOSSBilling savybės
Automatinis pasikartojantis atsiskaitymas
Nustatyk prenumeratos produktus, kurie automatiškai išrašo sąskaitas klientams pagal tavo nustatytą atsiskaitymo ciklą, sumažindamas rankinį darbą ir užtikrindamas nuspėjamą pajamų surinkimą.
Integruoti pagalbos bilietai
Integruota pagalbos tarnyba leidžia klientams kurti ir sekti pagalbos užklausas tiesiogiai savo portale, išlaikant atsiskaitymų ir pagalbos komunikaciją vienoje vietoje.
Įvairūs mokėjimų būdai
Prijunk PayPal, Stripe ir dešimtis kitų mokėjimo paslaugų teikėjų, kad klientai galėtų apmokėti sąskaitas jiems patogiausiu būdu.
Klientų savitarnos portalas
Tu gali tvarkyti savo paslaugas, atsisiųsti sąskaitas faktūras, atnaujinti kontaktinius duomenis ir stebėti savo paskyros būseną – nereikės su mumis susisiekti.
Užsakymų ir produktų valdymas
Apibrėžk konfigūruojamus produktus ir kainodaros lygius, tvarkyk atnaujinimus ir sumažinimus bei automatizuok aprūpinimo kabliukus per išplečiamą modulių sistemą.
Integruotas cron automatizavimas
Oficialus „Docker“ atvaizdis automatiškai paleidžia „FOSSBilling“ cron kas penkias minutes, todėl sąskaitos faktūros generuojamos ir prenumeratos atnaujinamos be jokio rankinio planavimo.
Kodėl verta naudoti FOSSBilling Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
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