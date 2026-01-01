Iki 69 % nuolaida AureusERP

Įdiek AureusERP vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo ERP platforma, skirta MVĮ, apimanti finansus, HR, atsargas, pardavimus ir CRM vienoje vieningoje sistemoje.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
7,99  /mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek AureusERP vienu spustelėjimu.

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Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99 
7,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99 
10,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99 
21,99  /mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su AureusERP

AureusERP yra moderni, atvirojo kodo verslo išteklių planavimo platforma, sukurta naudojant Laravel 11 ir FilamentPHP 3. Ji sujungia finansus, žmogiškuosius išteklius, atsargų valdymą, pardavimus ir klientų santykių valdymą į vieną, vientisą sąsają – pašalinant atskirų skaičiuoklių ir atskirų įrankių poreikį.

Savarankiškai talpinant AureusERP savo VPS serveryje, jūsų verslo duomenys visiškai kontroliuojami, be mokesčių už vartotoją ar priklausomybės nuo tiekėjo. Turėdama daugiau nei 10 000 „GitHub“ žvaigždučių ir aktyvų kasdienį kūrimą, ji siūlo patikimą atvirojo kodo alternatyvą mokamoms ERP sistemoms, tokioms kaip Odoo ar SAP Business One.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės AureusERP savybės

Integruotas finansų modulis

Tvarkyk mokėtinas ir gautinas sąskaitas, žurnalus, sąskaitas faktūras ir finansines ataskaitas iš vieno bendro prietaisų skydelio.

HR ir darbo užmokestis

Sek darbuotojus, sutartis, lankomumą ir atostogų prašymus, neperjunginėjant tarp atskirų personalo valdymo įrankių.

Atsargų valdymas

Stebėk atsargų lygius, sandėlius, pirkimo užsakymus ir prekių judėjimą realiuoju laiku, kad išvengtum trūkumo ir perteklinio sandėliavimo.

CRM ir pardavimų srautas

Valdyk potencialius klientus, galimybes ir klientų paskyras per pardavimų srauto rodinį, tiesiogiai susietą su sąskaitų išrašymu ir užsakymų vykdymu.

FilamentPHP administravimo vartotojo sąsaja

Švari, greita administratoriaus sąsaja, sukurta naudojant FilamentPHP 3, suteikia kiekvienam moduliui nuoseklią išvaizdą ir veikimą be papildomos konfigūracijos.

Kodėl verta naudoti AureusERP Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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