Įdiek AureusERP vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo ERP platforma, skirta MVĮ, apimanti finansus, HR, atsargas, pardavimus ir CRM vienoje vieningoje sistemoje.
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Ką gali kurti su AureusERP
AureusERP yra moderni, atvirojo kodo verslo išteklių planavimo platforma, sukurta naudojant Laravel 11 ir FilamentPHP 3. Ji sujungia finansus, žmogiškuosius išteklius, atsargų valdymą, pardavimus ir klientų santykių valdymą į vieną, vientisą sąsają – pašalinant atskirų skaičiuoklių ir atskirų įrankių poreikį.
Savarankiškai talpinant AureusERP savo VPS serveryje, jūsų verslo duomenys visiškai kontroliuojami, be mokesčių už vartotoją ar priklausomybės nuo tiekėjo. Turėdama daugiau nei 10 000 „GitHub“ žvaigždučių ir aktyvų kasdienį kūrimą, ji siūlo patikimą atvirojo kodo alternatyvą mokamoms ERP sistemoms, tokioms kaip Odoo ar SAP Business One.
Pagrindinės AureusERP savybės
Integruotas finansų modulis
Tvarkyk mokėtinas ir gautinas sąskaitas, žurnalus, sąskaitas faktūras ir finansines ataskaitas iš vieno bendro prietaisų skydelio.
HR ir darbo užmokestis
Sek darbuotojus, sutartis, lankomumą ir atostogų prašymus, neperjunginėjant tarp atskirų personalo valdymo įrankių.
Atsargų valdymas
Stebėk atsargų lygius, sandėlius, pirkimo užsakymus ir prekių judėjimą realiuoju laiku, kad išvengtum trūkumo ir perteklinio sandėliavimo.
CRM ir pardavimų srautas
Valdyk potencialius klientus, galimybes ir klientų paskyras per pardavimų srauto rodinį, tiesiogiai susietą su sąskaitų išrašymu ir užsakymų vykdymu.
FilamentPHP administravimo vartotojo sąsaja
Švari, greita administratoriaus sąsaja, sukurta naudojant FilamentPHP 3, suteikia kiekvienam moduliui nuoseklią išvaizdą ir veikimą be papildomos konfigūracijos.
Kodėl verta naudoti AureusERP Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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