Įdiek Usertour vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama naudotojų įvedimo platforma, skirta kurti programėlės produktų apžvalgas, kontrolinius sąrašus ir apklausas be trečiųjų šalių tiekėjų.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Usertour
Usertour yra atvirojo kodo naudotojų įvedimo ir produkto įsitraukimo platforma, kuri leidžia produktų komandoms kurti programėlės viduje esančias ekskursijas, kontrolinius sąrašus, apklausas ir paleidimo priemones tiesiogiai savo žiniatinklio programoje – be inžinerinių kliūčių kiekvienam naujam srautui. Tai yra savarankiškai valdoma alternatyva Appcues, Userpilot ir Userflow, suteikianti tau visišką kontrolę virš naudotojų įvedimo duomenų ir pašalinanti kainodarą pagal MAU.
Savarankiškas Usertour talpinimas tavo VPS reiškia, kad naudotojų elgsenos duomenys ir įvedimo analizė lieka tavo infrastruktūroje. Tu išvengi trečiųjų šalių naudotojų sekimo, atitinki duomenų rezidavimo reikalavimus ir niekada nepasieki kainos lubų, kai auga tavo naudotojų bazė. Kelių aplinkų palaikymas leidžia tau saugiai testuoti srautus testavimo aplinkoje prieš perkeliant juos į gamybos aplinką.
Pagrindinės Usertour savybės
Programėlės produkto apžvalgos
Sukurkite interaktyvius nuoseklius vadovus, kurie padeda naujiems vartotojams pasiekti pirmąją vertę, nerašant kodo kiekvienam procesui.
Prisijungimo kontroliniai sąrašai
Kurkite užduočių kontrolinius sąrašus, kurie padės atskleisti pagrindines funkcijas ir stebėti kiekvieno vartotojo pažangą įvedimo į sistemą metu.
Išplėstinis naudotojų taikymas
Segmentuok vartotojus pagal pasirinktinius atributus ir įvykius, kad parodytum tinkamą eigą tinkamam vartotojui tiksliai tinkamu laiku.
Srauto analitika
Stebėk peržiūras, užbaigimus ir nutraukimo rodiklius kiekvienam srautui, kad tiksliai nustatytum, kur vartotojai pasitraukia.
Kelių aplinkų palaikymas
Palaikykite atskiras gamybos ir testavimo aplinkas, kad procesus būtų galima kruopščiai išbandyti prieš pasiekiant realius vartotojus.
Apklausos programėlėje
Rink kontekstinį grįžtamąjį ryšį su apklausomis, aktyvuojamomis konkrečiais vartotojo veiksmais, užbaigimo įvykiais arba laiku pagrįstomis taisyklėmis.
Kodėl verta naudoti Usertour Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
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