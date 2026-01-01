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Šiuolaikinis atvirojo kodo žaidimų serverių valdymo pultas ir Pterodactyl įpėdinis, sukurtas greitam diegimui ir intuityviam administravimui.
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Ką gali kurti su Pelican Panel
Pelican Panel yra bendruomenės sukurtas Pterodactyl atšakojimas ir modernizavimas, perrašytas naudojant naujausią Laravel ir Filament technologijų rinkinį, siekiant užtikrinti greitesnę administratoriaus patirtį, integruotą žiniatinklio diegimo programą ir įskiepių sistemą, skirtą plėsti skydelį neatsišakojant nuo kodų bazės. Kiekvienas žaidimų serveris yra paruošiamas savo atskirame Docker konteineryje per lydintį Wings demoną, išlaikant resursus apribotus ir pagrindinį kompiuterį saugų.
Savarankiškas Pelican talpinimas pašalina valdomo žaidimų hostingo mokesčius už serverį ir suteikia operatoriams visišką kontrolę prekės ženklo, autentifikavimo, eggs ir duomenų bazės saugyklos atžvilgiu. Šis diegimas pateikia skydelį kartu su MariaDB ir Redis – Wings turi būti įdiegtas atskirai kiekviename mazge, kuriame veikia žaidimų serveriai.
Pagrindinės Pelican Panel savybės
Pirmosios paleisties žiniatinklio diegimo programa
Naršyklės diegimo programa su vedliu padeda nustatyti duomenų bazę ir sukurti administratorių pirmojo apsilankymo metu – nereikia prieigos per komandinę eilutę.
Docker serverio izoliacija
Žaidimų serveriai veikia dedikuotuose konteineriuose, valdomuose „Wings“ demono, užkertant kelią išteklių konfliktams ir apribojant žalos mastą, jei serveris būtų pažeistas.
Įskiepių sistema
Vietinis papildinių įkėliklis leidžia administratoriams įdiegti Composer ir Yarn paketus tiesiai iš valdymo pulto, siekiant išplėsti funkcionalumą nešakojant šaltinio.
Modernus Filament UI
Perkurta administratoriaus sąsaja, pagrįsta Filament, užtikrina greitesnį puslapių įkėlimą, konsolės išvestį realiuoju laiku ir sklandesnį darbo eigą nei senosios Pterodactyl valdymo panelės.
Pterodactyl suderinamas
Importuoja esamus Pterodactyl eggs ir mazgo konfigūracijas, kad operatoriai galėtų migruoti į Pelican, neperkurdami savo žaidimų serverių bibliotekos nuo nulio.
OAuth ir SSO
Palaiko išorinius autentifikavimo teikėjus ir dviejų veiksnių autentifikavimą, leidžiant komandoms centralizuoti prieigos valdymą visuose infrastruktūros įrankiuose.
Kodėl verta naudoti Pelican Panel Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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