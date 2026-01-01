Įdiek DSpace vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo institucinė talpykla, skirta akademinių tyrimų, mokslo darbų ir skaitmeninių kolekcijų išsaugojimui bei dalijimuisi.
Rinkis VPS planą DSpace
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su DSpace
„DSpace“ yra plačiausiai pasaulyje naudojama atvirojo kodo saugyklų platforma, palaikanti daugiau nei 2 000 institucinių saugyklų universitetuose, bibliotekose, muziejuose ir tyrimų organizacijose. Ji renka, tvarko ir saugo bet kokio formato skaitmeninę medžiagą – straipsnius, disertacijas, duomenų rinkinius, vaizdus ir garso įrašus – su išsamiais „Dublin Core“ metaduomenimis ir nuolatiniais „Handle“ identifikatoriais, skirtais nuolatiniam citavimui.
Savarankiškas „DSpace“ talpinimas savo VPS serveryje leidžia išlaikyti visą mokslinio turinio, išsaugojimo politikos ir prieigos taisyklių nuosavybę įstaigos viduje. Komplekte esantys REST API, „Angular“ sąsaja, „Solr“ paieškos sluoksnis ir OAI-PMH galinis taškas suteikia institucijoms visą saugyklos paketą be pasikartojančių SaaS mokesčių ar priklausomybės nuo tiekėjo.
Pagrindinės DSpace savybės
Prekės versijavimas
Stebėkite kelias straipsnių, duomenų rinkinių ir disertacijų versijas, kad tyrėjai galėtų atnaujinti pateiktus darbus neprarasdami citavimo istorijos.
OAI-PMH rinkimas
Integruotas OAI-PMH galinis taškas pateikia metaduomenis „Google Scholar“, BASE ir kitiems agregatoriams, kad būtų užtikrintas pasaulinis prieinamumas.
Tvarkyti nuolatinius ID
Kiekvienam elementui suteikiamas nuolatinis Handle.net identifikatorius, kad nuorodos išliktų po URL pasikeitimų ir institucijų prekės ženklo atnaujinimo.
„Solr“ valdoma paieška
Skirtoji „Solr“ posistemė užtikrina fasetinį naršymą, visatekstę paiešką ir naudojimo statistiką tarp milijonų elementų.
Konfigūruojami darbo eigos
Kolekcijų pateikimo darbo eigos su redakcinės peržiūros etapais prisitaiko prie fakultetų, bibliotekų ir departamentų politikų.
COAR Notify paruošta
Vietinis COAR Notify protokolų palaikymas jungia tavo saugyklą prie besiformuojančios atvirosios tarpusavio vertinimo ekosistemos.
Kodėl verta naudoti DSpace Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.
Atrask daugiau programų diegimui
Anki Sync Server Enhanced
Savitvarkis „Anki“ sinchronizavimo serveris su kelių vartotojų palaikymu, atsarginėmis kopijomis ir žiniatinklio valdymo pultu