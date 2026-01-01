Įdiek Kener vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo būsenos puslapio platforma, skirta paslaugų stebėjimui ir pranešimams apie incidentus vartotojams realiuoju laiku.
Rinkis VPS planą Kener
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Kener
Kener yra atvirojo kodo būsenos puslapio sistema, sukurta naudojant SvelteKit, kuri leidžia komandoms stebėti paslaugas ir skaidriai pranešti apie sutrikimus. Ji palaiko kelis stebėjimo tipus – HTTP/API galinius taškus, TCP, DNS, SSL sertifikatus, ping, SQL užklausas, heartbeats ir žaidimų serverius – kiekvienas iš jų stebimas ir rodomas viešame būsenos puslapyje su veikimo laiko istorija ir atsako laiko diagramomis.
Savarankiškai talpinant Kener savo VPS serveryje, visi stebėjimo duomenys ir incidentų istorija lieka tavo kontrolėje. Pridėtas Redis egzempliorius tvarko užduočių eiles ir talpyklą, o programos duomenys pagal numatytuosius nustatymus saugomi SQLite – nereikia jokios išorinės duomenų bazės. Pirmasis vartotojas, užsiregistravęs egzemplioriuje, tampa administratoriumi.
Pagrindinės Kener savybės
Daugiaprotokolis stebėjimas
Stebėk HTTP galinius taškus, TCP prievadus, DNS įrašus, SSL sertifikatus, pingo tikslus, veikimo signalus ir žaidimų serverius iš vieno valdymo pulto.
Incidentų valdymas
Kurk incidentų ataskaitas su laiko žymomis pažymėtomis būsenos laiko juostomis, skelbk nuolatinius atnaujinimus ir archyvuok sprendimus, kad gedimų istorija būtų skaidri.
Suplanuoti priežiūros darbai
Iš anksto praneškite apie planuojamą prastovą, kad vartotojai matytų artėjančius techninės priežiūros laikotarpius būsenos puslapyje prieš nutraukiant paslaugą.
Daugiakanaliai pranešimai
Įspėk savo komandą el. paštu, „Slack“, „Discord“ arba „webhook'ais“ tą akimirką, kai monitorius pakeičia būseną arba atsistato.
Įterpiami būsenos ženkleliai
Pridėk gyvos būsenos ženklelius arba iframes į savo dokumentaciją, svetainę ar programėlės prietaisų skydelį, kad tiesiogiai matytum paslaugos būklę.
Prieiga pagal vaidmenis
Pakvieskite komandos narius, turinčius skirtingus vaidmenis, bendradarbiauti atnaujinant incidentus ir stebėti konfigūraciją, nesidalinant administratoriaus prieiga.
Kodėl verta naudoti Kener Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.