Įdiek Rundeck vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo runbook automatizavimas, kuris paverčia skriptus ir darbo eigas savitarnos operacijomis bet kuriai komandai.
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Ką gali kurti su Rundeck
„Rundeck“ yra atvirojo kodo „runbook“ automatizavimo sistema, kurią prižiūri „PagerDuty“. Ji paverčia operacinius scenarijus, ad hoc komandas ir sudėtingas daugiapakopes procedūras į versijuotus darbus, kuriuos bet kuris komandos narys gali saugiai vykdyti iš žiniatinklio sąsajos, API arba pokalbių integracijos – neduodant SSH raktų ar gamybos kredencialų.
Savarankiškas „Rundeck“ talpinimas savo VPS serveryje leidžia jums kontroliuoti darbo apibrėžimus, vykdymo istoriją ir mazgų sąrašus. Operacijų, palaikymo ir budintys inžinieriai gauna vieną audituotą vietą diegimams inicijuoti, paslaugoms paleisti iš naujo, raktams keisti ir incidentams spręsti – paverčiant vidines žinias į pakartotinai naudojamą, leidimais apribotą automatizavimą.
Pagrindinės Rundeck savybės
Savitarnos darbai
Paverskite scenarijus ir komandas parametrizuotomis užduotimis, kad ne inžinieriai galėtų saugiai vykdyti įprastas operacines užduotis iš žiniatinklio vartotojo sąsajos.
Prieiga pagal vaidmenis
Išsamios prieigos kontrolės (ACL) taisyklės kontroliuoja, kas gali skaityti, vykdyti, redaguoti ar ištrinti kiekvieną užduotį, projektą ir mazgą — puikiai tinka saugiam prieigos delegavimui.
Darbo eigos orkestravimas
Sujungia žingsnius šimtuose nuotolinių mazgų su sąlygine logika, klaidų tvarkyklėmis ir lygiagrečiu vykdymu vienoje darbo eigoje.
Audito ir vykdymo istorija
Kiekvienas užduoties vykdymas registruojamas su visa išvestimi, parametrais ir naudotoju, kuris ją paleido, suteikiant tau išsamų veiklos audito žurnalą.
API ir webhook'ai
Paleisk užduotis iš CI/CD konvejerių, stebėjimo įspėjimų arba „chatops“ su visa REST API, webhook imtuvais ir CLI klientu.
Įskiepių ekosistema
Išplėskite „Rundeck“ naudodami integruotus ir bendruomenės įskiepius, skirtus AWS, „Ansible“, „Kubernetes“, „Slack“, „Jira“ ir dešimtims kitų integracijų.
Kodėl verta naudoti Rundeck Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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