Iki 69 % nuolaida Kodi

Įdiek Kodi vienu spustelėjimu

„Headless“ Kodi medijos bibliotekos serveris, skirtas centralizuoti ir bendrinti tavo medijos duomenų bazę įvairiose Kodi instancijose.

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DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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Įdiek Kodi vienu spustelėjimu

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Kodi

Šis „headless“ Kodi diegimas veikia kaip nuolatinis medijos bibliotekos serveris be ekrano, leidžiantis keliems Kodi klientams jūsų tinkle dalytis viena centralizuota MariaDB palaikoma duomenų baze. Užuot kiekvienai Kodi instancijai palaikius savo atskirą biblioteką, visi klientai prisijungia prie bendros duomenų bazės vieningai peržiūrų istorijai, įvertinimams ir metaduomenims. Integruota žiniatinklio sąsaja leidžia tvarkyti medijos šaltinius, inicijuoti bibliotekos nuskaitymus ir diegti priedus iš bet kurios naršyklės.

Savidiegiimas VPS serveryje užtikrina, kad jūsų bendra Kodi biblioteka visada būtų prieinama kiekvienam klientui jūsų tinkle, nepriklausomai nuo to, ar veikia kita mašina. Prijunkite kitas savo Kodi instaliacijas prie diegimo duomenų bazės ir žiniatinklio sąsajos prievadų, kad pradėtumėte dalytis savo biblioteka.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Kodi savybės

Centralizuota medijos biblioteka

Galite talpinti bendrinamą MariaDB pagrindu veikiančią medijos duomenų bazę, prie kurios prisijungs visi tavo Kodi klientai, taip pašalindami pasikartojančias bibliotekas ir sinchronizuodami peržiūrų istoriją.

Valdymas naršyklėje

Konfigūruok medijos šaltinius, ieškok naujo turinio ir valdyk priedus naudodamas Kodi žiniatinklio sąsają, nereikalaujant fizinio ekrano.

Vieninga žiūrėjimo istorija

Visi prijungti Kodi klientai dalijasi ta pačia žiūrėjimo eiga, įvertinimais ir metaduomenimis, todėl gali tęsti turinio peržiūrą nuo bet kurio įrenginio.

Visada įjungtas bibliotekos serveris

Veikiantis VPS serveryje užtikrina, kad tavo bibliotekos serveris būtų pasiekiamas visą parą, net kai asmeniniai kompiuteriai ar medijos grotuvai yra išjungti.

Priedų valdymas

Įdiek ir valdyk „Kodi“ priedus nuotoliniu būdu per žiniatinklio sąsają, išplėsdamas funkcionalumą be tiesioginės prieigos prie konteinerio.

Kodėl verta naudoti Kodi Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėti
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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