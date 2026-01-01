Įdiek Kodi vienu spustelėjimu
„Headless“ Kodi medijos bibliotekos serveris, skirtas centralizuoti ir bendrinti tavo medijos duomenų bazę įvairiose Kodi instancijose.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Kodi
Šis „headless“ Kodi diegimas veikia kaip nuolatinis medijos bibliotekos serveris be ekrano, leidžiantis keliems Kodi klientams jūsų tinkle dalytis viena centralizuota MariaDB palaikoma duomenų baze. Užuot kiekvienai Kodi instancijai palaikius savo atskirą biblioteką, visi klientai prisijungia prie bendros duomenų bazės vieningai peržiūrų istorijai, įvertinimams ir metaduomenims. Integruota žiniatinklio sąsaja leidžia tvarkyti medijos šaltinius, inicijuoti bibliotekos nuskaitymus ir diegti priedus iš bet kurios naršyklės.
Savidiegiimas VPS serveryje užtikrina, kad jūsų bendra Kodi biblioteka visada būtų prieinama kiekvienam klientui jūsų tinkle, nepriklausomai nuo to, ar veikia kita mašina. Prijunkite kitas savo Kodi instaliacijas prie diegimo duomenų bazės ir žiniatinklio sąsajos prievadų, kad pradėtumėte dalytis savo biblioteka.
Pagrindinės Kodi savybės
Centralizuota medijos biblioteka
Galite talpinti bendrinamą MariaDB pagrindu veikiančią medijos duomenų bazę, prie kurios prisijungs visi tavo Kodi klientai, taip pašalindami pasikartojančias bibliotekas ir sinchronizuodami peržiūrų istoriją.
Valdymas naršyklėje
Konfigūruok medijos šaltinius, ieškok naujo turinio ir valdyk priedus naudodamas Kodi žiniatinklio sąsają, nereikalaujant fizinio ekrano.
Vieninga žiūrėjimo istorija
Visi prijungti Kodi klientai dalijasi ta pačia žiūrėjimo eiga, įvertinimais ir metaduomenimis, todėl gali tęsti turinio peržiūrą nuo bet kurio įrenginio.
Visada įjungtas bibliotekos serveris
Veikiantis VPS serveryje užtikrina, kad tavo bibliotekos serveris būtų pasiekiamas visą parą, net kai asmeniniai kompiuteriai ar medijos grotuvai yra išjungti.
Priedų valdymas
Įdiek ir valdyk „Kodi“ priedus nuotoliniu būdu per žiniatinklio sąsają, išplėsdamas funkcionalumą be tiesioginės prieigos prie konteinerio.
Kodėl verta naudoti Kodi Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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