Įdiek Unleash vienu spustelėjimu
Atvirojo kodo funkcijų žymių valdymo platforma saugiam, palaipsniam funkcijų diegimui bet kokioje technologijų aplinkoje.
Rinkis VPS planą Unleash
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Unleash
Unleash yra įmonės lygio atvirojo kodo funkcijų valdymo platforma, kuria pasitiki komandos daugiau nei 1 000 organizacijų. Ji atskiria kodo diegimą nuo funkcijų aktyvavimo – diek į gamybą bet kuriuo metu ir selektyviai įjunk funkcijas konkretiems vartotojams, procentiniams diegimams ar aplinkoms per žiniatinklio valdymo pultą, neperdiegiant.
Savarankiškai talpinant Unleash, visa vėliavėlių konfigūracija ir vartotojų taikymo duomenys lieka tavo infrastruktūroje. Su daugiau nei 15 oficialių SDK, apimančių visas pagrindines kalbas ir sistemas, visa tavo inžinerijos organizacija gali įdiegti funkcijų vėliavėles su nuoseklia darbo eiga – nuo A/B testavimo ir palaipsnių diegimų iki avarinių išjungiklių.
Pagrindinės Unleash savybės
Laipsniški diegimai
Pristatyk funkcijas konfigūruojamam vartotojų procentui ir palaipsniui plėsk aprėptį, aptikdamas problemas, prieš joms paveikiant visus.
15+ oficialių SDK
Vietiniai SDK, skirti Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android ir kitoms platformoms, užtikrina greitą ir vietinį vėliavėlių įvertinimą.
Aplinkos taikymas
Palaikyk nepriklausomas funkcijų žymeklių būsenas kiekvienai aplinkai – kūrimo, testavimo, gamybos – iš vieno valdymo pulto, nedubliuojant konfigūracijos.
Aktyvinimo strategijos
Naudotojo ID, IP adresų diapazonas, pagrindinio kompiuterio pavadinimas arba pasirinktiniai konteksto laukai leidžia tiksliai kontroliuoti, kas mato kiekvieną funkciją.
Pilnas audito žurnalas
Kiekvienas žymės pakeitimas yra įrašomas su autoriumi ir laiko žyma, suteikiant tau visą istoriją derinimui ir atitikčiai.
Kodėl verta naudoti Unleash Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.