Įdiekite „Mail-Archiver“ vienu spustelėjimu.
Savarankiškai talpinama el. pašto archyvavimo platforma, kuri jungiasi prie bet kurios IMAP arba Microsoft 365 pašto dėžutės ir išsaugo kiekvieną žinutę vietoje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Mail-Archiver
„Mail-Archiver“ yra atvirojo kodo el. pašto archyvavimo ir paieškos platforma, sukurta naudojant ASP.NET Core ir PostgreSQL. Ji jungiasi prie IMAP ir Microsoft 365 paskyrų per Graph API, automatiškai sinchronizuodama el. laiškus pagal konfigūruojamą tvarkaraštį, kad visada turėtum ieškomą, vietinę kiekvieno laiško ir priedo kopiją.
Savarankiškai talpindamas savo el. pašto archyvą, užtikrini visišką atitikties, audito žurnalų ir ilgalaikio saugojimo kontrolę – jokios trečiųjų šalių prieigos prie debesies, jokių mokesčių už kiekvieną pašto dėžutę ir jokios priklausomybės nuo tavo el. pašto paslaugų teikėjo saugojimo politikos. El. laiškus galima eksportuoti kaip .mbox arba .eml archyvus, atkurti į bet kurią pašto dėžutę arba ieškoti per kelias sekundes per ilgametę istoriją.
Pagrindinės Mail-Archiver savybės
IMAP ir M365 sinchronizavimas
Automatiškai archyvuoja el. laiškus iš bet kurios IMAP arba Microsoft 365 pašto dėžutės pagal konfigūruojamą tvarkaraštį, užtikrindamas, kad tavo vietinė kopija visada būtų atnaujinta.
Visatekstė paieška
Akimirksniu ieškokite visuose archyvuotuose el. laiškuose ir prieduose, naudodami filtrus pagal siuntėją, datos diapazoną ir pašto dėžutę.
Eksportavimas ir atkūrimas
Eksportuok visas pašto dėžutes kaip .mbox arba suglaudintus .eml failus, arba atkurk pasirinktus el. laiškus į bet kurią paskirties pašto dėžutę.
Daugelio vartotojų prieiga
Valdyk kelis naudotojus, turinčius administratoriaus, savarankiško valdytojo ir standartinio naudotojo vaidmenis, su paskyros lygio leidimais ir išsamiu prieigos žurnalu.
Saugojimo politika
Automatiškai pašalinkite el. laiškus iš šaltinio pašto serverio po nustatyto dienų skaičiaus, išlaikant vietinį archyvą nepaliestą.
MBox ir EML importavimas
Importuok esamus .mbox arba .eml archyvus iki 10 GB, kad perkeltum duomenis iš kitų el. pašto klientų ar archyvavimo įrankių.
Kodėl verta naudoti Mail-Archiver Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
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