Įdiek Mafl vienu spustelėjimu.
Minimalistinis savarankiškai talpinamas pagrindinis puslapis, kuris sutvarko visas tavo naudojamas paslaugas, nuorodas ir valdymo skydelius vienoje kortelėje.
Rinkis VPS planą Mafl
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Mafl
Mafl yra atvirojo kodo pradžios puslapis, sukurtas žmonėms, kurie valdo kelias savarankiškai talpinamas paslaugas ir nori vieno greito, dėmesio neatitraukiančio pradžios taško. Visas išdėstymas aprašytas viename YAML konfigūracijos faile, todėl prietaisų skydelį galima atkurti, valdyti versijas ir lengvai sukurti atsarginę kopiją kartu su likusia tavo infrastruktūra.
Savarankiškai talpinant Mafl savo VPS serveryje, kiekviena žymė, API raktas ir integracija lieka tavo valdomoje infrastruktūroje. Visos trečiųjų šalių užklausos dėl paslaugų valdiklių yra nukreipiamos per Mafl serverio pusę, todėl prisijungimo duomenys ir metaduomenys niekada nepasiekia naršyklės ar išorinių prietaisų skydelio teikėjų.
Pagrindinės Mafl savybės
YAML konfigūracija
Apibrėžk grupes, paslaugas, temas ir valdiklius viename config.yml faile, kurį gali versijuoti ir kopijuoti įvairiose aplinkose.
Aktyvūs paslaugų valdikliai
Interaktyvios kortelės rodo realaus laiko duomenis, tokius kaip oras, IP informacija ir individualios integracijos, neatskleidžiant API raktų naršyklei.
Pasirinktinės temos
Keisk tarp supakuotų temų arba susikurk savo, kad atitiktų tavo prekės ženklą, ir dalinkis su bendruomene.
Daugiakalbė vartotojo sąsaja
Pateikiama su anglų, ispanų, vokiečių, prancūzų, rusų, kinų ir kitomis kalbomis, automatiškai aptinkamomis iš lankytojo naršyklės.
„Iconify“ ir jaustukų piktogramos
Pasirink iš daugiau nei 200 000 Iconify vektorinių ikonų, bet kurį jaustuką, nuotolinį URL arba vietoje saugomą paveikslėlį kiekvienai paslaugos plytelei.
Įdiegiamoji PWA
Pridėk „Mafl“ prie savo telefono ar kompiuterio kaip progresyviąją žiniatinklio programą, kad akimirksniu gautum programėlės tipo paleidimo patirtį.
Kodėl verta naudoti Mafl Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.