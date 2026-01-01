Įdiek SilverBullet vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo užrašų programėlė su Markdown, tiesioginėmis užklausomis ir įskiepių sistema, kuri veikia tavo naršyklėje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su SilverBullet
„SilverBullet“ – tai atvirojo kodo, savarankiškai talpinama užrašų programa, sukurta remiantis „Markdown“ ir skirta asmeninių žinių valdymui. Ji veikia visiškai tavo naršyklėje kaip progresyvioji žiniatinklio programa, išlaikydama visus duomenis tavo serveryje – tai suteikia tau prieigą neprisijungus, tiesiogines užklausas tavo užrašuose ir galingą papildinių sistemą, skirtą išplėtimui.
Savarankiškai talpinant „SilverBullet“ savo VPS serveryje, tavo užrašai visada pasiekiami iš bet kurio įrenginio, sinchronizuojami realiuoju laiku ir saugomi privačiai, nepasikliaujant jokia debesų užrašų paslauga.
Pagrindinės SilverBullet savybės
Realiu laiku užklausos
Įterpk dinamines užklausas į savo užrašus, kurios ištraukia ir rodo duomenis iš visos tavo žinių bazės realiuoju laiku.
Įskiepių ekosistema
Išplėsk funkcionalumą su bendruomenės įskiepiais, skirtais užduotims, kalendoriams, Git sinchronizavimui, AI užbaigimui ir dar daugiau.
Neprisijungus veikianti PWA
Veikia neprisijungus kaip progresyvioji žiniatinklio programėlė – redagavimai automatiškai sinchronizuojami, kai vėl prisijungi.
Natyvus Markdown
Rašykite standartiniu „Markdown“ formatu su vikio stiliaus nuorodomis, žymėmis ir metaduomenimis, skirtais struktūrizuotam užrašų darymui.
Komandų paletė
Klaviatūra valdoma sąsaja su „slash“ komandomis ir komandų palete, skirta greitai naršyti ir atlikti veiksmus.
Kodėl verta naudoti SilverBullet Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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