Iki 69 % nuolaida Imaginary

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Greita, masteliuojama HTTP mikropaslauga, skirta didelio našumo vaizdų apdorojimui, naudojanti libvips.

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5,49/mėn.
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Įdiek Imaginary vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
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KVM 4
35,99
10,99/mėn.
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Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
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200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
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Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Imaginary

Imaginary yra atvirojo kodo HTTP mikropaslauga, parašyta Go kalba, kuri atlieka didelio našumo vaizdų apdorojimo operacijas, tokias kaip dydžio keitimas, apkarpymas, pasukimas, vandenženklio uždėjimas, formato konvertavimas ir išmanusis apkarpymas. Paremta libvips, ji apdoroja vaizdus kelis kartus greičiau nei ImageMagick ar GraphicsMagick, naudodama žymiai mažiau atminties.

Savo VPS serveryje talpinant Imaginary, gauni privačią, mažos delsos vaizdų apdorojimo paslaugą savo svetainėms, mobiliosioms programėlėms ir procesams, be mokesčių už užklausas ir be trečiųjų šalių duomenų atskleidimo. Ją galima integruoti per paprastą HTTP API ir ji palaiko API rakto autorizaciją, URL pasirašymą, ribojimą ir CORS saugiam viešam naudojimui.

Pradėti
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Imaginary savybės

libvips našumas

Gali apdoroti JPEG, PNG, WEBP, HEIF ir TIFF formato vaizdus iki 8 kartų greičiau nei ImageMagick, naudojant mažai atminties.

Išsamios paveikslėlių operacijos

Keisti dydį, apkarpyti, išmaniai apkarpyti, pasukti, priartinti, uždėti vandenženklį, sulieti ir konvertuoti formatus per vieną HTTP galinį tašką kiekvienai operacijai.

Konvejerio transformacijos

Sujunkite kelias atskiras vaizdo transformacijas vienoje HTTP užklausoje, kad atvaizduotumėte darinius be papildomų užklausų.

API raktas ir URL pasirašymas

Apsaugok paslaugą naudodamas API rakto autorizaciją ir HMAC URL parašus, kad išvengtum piktnaudžiavimo, kai prieinama viešiems klientams.

Vienalaikiškumo ribojimas

Integruotas HTTP ribotuvas riboja lygiagrečių užklausų skaičių per sekundę, kad paslauga išliktų reaguojanti esant dideliam srautui.

Nuotoliniai URL šaltiniai

Gauk ir apdorok paveikslėlius tiesiogiai iš nuotolinių HTTP šaltinių arba prijungto vietinio katalogo naudodamas užklausos parametrus.

Kodėl verta naudoti Imaginary Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
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