Įdiek Imaginary vienu spustelėjimu.
Greita, masteliuojama HTTP mikropaslauga, skirta didelio našumo vaizdų apdorojimui, naudojanti libvips.
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Ką gali kurti su Imaginary
Imaginary yra atvirojo kodo HTTP mikropaslauga, parašyta Go kalba, kuri atlieka didelio našumo vaizdų apdorojimo operacijas, tokias kaip dydžio keitimas, apkarpymas, pasukimas, vandenženklio uždėjimas, formato konvertavimas ir išmanusis apkarpymas. Paremta libvips, ji apdoroja vaizdus kelis kartus greičiau nei ImageMagick ar GraphicsMagick, naudodama žymiai mažiau atminties.
Savo VPS serveryje talpinant Imaginary, gauni privačią, mažos delsos vaizdų apdorojimo paslaugą savo svetainėms, mobiliosioms programėlėms ir procesams, be mokesčių už užklausas ir be trečiųjų šalių duomenų atskleidimo. Ją galima integruoti per paprastą HTTP API ir ji palaiko API rakto autorizaciją, URL pasirašymą, ribojimą ir CORS saugiam viešam naudojimui.
Pagrindinės Imaginary savybės
libvips našumas
Gali apdoroti JPEG, PNG, WEBP, HEIF ir TIFF formato vaizdus iki 8 kartų greičiau nei ImageMagick, naudojant mažai atminties.
Išsamios paveikslėlių operacijos
Keisti dydį, apkarpyti, išmaniai apkarpyti, pasukti, priartinti, uždėti vandenženklį, sulieti ir konvertuoti formatus per vieną HTTP galinį tašką kiekvienai operacijai.
Konvejerio transformacijos
Sujunkite kelias atskiras vaizdo transformacijas vienoje HTTP užklausoje, kad atvaizduotumėte darinius be papildomų užklausų.
API raktas ir URL pasirašymas
Apsaugok paslaugą naudodamas API rakto autorizaciją ir HMAC URL parašus, kad išvengtum piktnaudžiavimo, kai prieinama viešiems klientams.
Vienalaikiškumo ribojimas
Integruotas HTTP ribotuvas riboja lygiagrečių užklausų skaičių per sekundę, kad paslauga išliktų reaguojanti esant dideliam srautui.
Nuotoliniai URL šaltiniai
Gauk ir apdorok paveikslėlius tiesiogiai iš nuotolinių HTTP šaltinių arba prijungto vietinio katalogo naudodamas užklausos parametrus.
Kodėl verta naudoti Imaginary Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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