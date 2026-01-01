Įdiek Raneto vienu spustelėjimu.
„Markdown“ pagrindu veikianti žinių bazės wiki, skirta „Node.js“ – failais pagrįstas turinys su švariu naršyklės skaitytuvu ir redaktoriumi.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Raneto
Raneto yra lengva, atvirojo kodo žinių bazė, sukurta naudojant Node.js, kuri Markdown failų aplanką paverčia tvarkinga, ieškoma dokumentacijos svetaine. Nereikia tvarkyti duomenų bazės – turinys saugomas kaip paprasti
.md failai aplanke, kurį tu valdai, o tai supaprastina versijų valdymą, atsargines kopijas ir kūrimą naudojant tavo mėgstamą redaktorių. Įtrauktas žiniatinklio redaktorius leidžia redaguoti naršyklėje netechniniams vartotojams, o kūrėjai gali kurti tiesiogiai savo pageidaujamame Markdown įrankyje ir leisti git tvarkyti istoriją.
Savarankiškai talpinant Raneto VPS serveryje, tu gauni privačią žinių bazę, kurią visiškai valdai, be prisirišimo prie tiekėjo, be mokesčių už kiekvieną vietą ir turinį, kuris saugomas kaip perkeliami failai, o ne nuosavybinėje duomenų bazėje.
Pagrindinės Raneto savybės
Failais pagrįstas turinys
Straipsniai yra paprasti Markdown failai turinio kataloge – valdykite versijas su git, kurkite atsargines kopijas su rsync, redaguokite su bet kokia tau patinkančia priemone.
Naršyklinis redaktorius
Integruotas redaktorius leidžia techninių žinių neturintiems vartotojams atnaujinti puslapius tiesiogiai iš naršyklės, neliečiant failų sistemos ir nenaudojant Git.
Viso teksto paieška
Greita paieška atmintyje visuose puslapiuose leidžia skaitytojams iškart rasti turinį, nepaliekant dokumentacijos svetainės.
Kategorijų hierarchija
Aplankų struktūra tampa naršymo medžiu, su individualia rūšiavimo tvarka, nustatyta per aplankų metaduomenis, kad tavo IA atspindėtų tavo turinį.
Teminis išdėstymas
Pakeisk arba išplėsk numatytąją temą, kad atitiktų tavo prekės ženklą – „Raneto“ temos yra paprasti HTML, CSS ir JS paketai.
Kodėl verta naudoti Raneto Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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