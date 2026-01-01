Įdiek Listmonk vienu spustelėjimu.
Didelio našumo, savarankiškai talpinama naujienlaiškių ir adresatų sąrašų tvarkyklė, sukurta milijonams prenumeratorių.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Listmonk
„Listmonk“ yra greita, atvirojo kodo naujienlaiškių ir adresatų sąrašų platforma, sukurta naudojant „Go“ maksimaliam efektyvumui. Ji apdoroja milijonus prenumeratorių su minimaliu resursų naudojimu, palaiko pažangią segmentaciją, personalizavimą ir kampanijų analizę bei veikia su bet kuriuo SMTP teikėju. Švari administratoriaus sąsaja leidžia lengvai valdyti sąrašus ir siųsti kampanijas be įmonės rinkodaros įrankių pertekliaus.
Savarankiškas „Listmonk“ talpinimas pašalina mokesčius už el. laišką ar prenumeratorių (SaaS), išlaiko tavo prenumeratorių duomenis visiškai tavo infrastruktūroje ir leidžia tau konfigūruoti siuntimo greičius bei SMTP teikėjus tiksliai taip, kaip reikalauja tavo darbo eiga – be platformos apribojimų ar priklausomybės nuo tiekėjo.
Pagrindinės Listmonk savybės
Prenumeratorių segmentavimas
Kurk tikslines kampanijas, segmentuodamas prenumeratorius naudodamas pasirinktinius atributus ir dinamiškus užklausomis pagrįstus sąrašus.
Kampanijos analitika
Stebėk atidarymo rodiklius, paspaudimus, atmetimus ir atsisakymus naudodamas išsamias kiekvienos kampanijos ataskaitas.
Keli SMTP teikėjai
Prijunk bet kurį SMTP teikėją su atsarginiu perjungimu ir kiekvieno teikėjo greičio apribojimu, kad maksimaliai padidintum pristatomumą.
Šablonų sistema
Kurk daugkartinio naudojimo HTML ir paprasto teksto el. pašto šablonus su kintamųjų pakeitimu suasmenintoms kampanijoms.
REST API
Valdyk prenumeratorius, sąrašus ir kampanijas programiškai, naudodamas išsamią REST API.
Privatumas ir GDPR įrankiai
Integruotas prenumeratos atsisakymo valdymas, neįteiktų laiškų tvarkymas ir duomenų eksportavimo įrankiai, skirti teisės aktų atitikčiai.
Kodėl verta naudoti Listmonk Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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