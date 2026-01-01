Įdiek Vvveb CMS vienu spustelėjimu.
Vilkimo principu veikianti TVS, skirta vizualiai kurti svetaines, tinklaraščius ir el. parduotuves, nerašant kodo.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Vvveb CMS
Vvveb yra atvirojo kodo turinio valdymo sistema su integruotu vizualiuoju „drag-and-drop“ puslapių kūrimo įrankiu. Ji leidžia tau kurti ir publikuoti profesionalias svetaines, tinklaraščius ir internetines parduotuves velkant komponentus ant drobės ir vizualiai juos pritaikant — nereikia jokio kodavimo.
Savarankiškas Vvveb talpinimas VPS serveryje suteikia tau visišką tavo svetainės infrastruktūros ir duomenų kontrolę be mėnesinių SaaS mokesčių. Komponentų biblioteka apima maketus, tekstą, mediją, formas ir el. komercijos elementus, o backendas suteikia kelių puslapių valdymą, medijos įkėlimą ir temos pritaikymą.
Pagrindinės Vvveb CMS savybės
Vizualinis puslapių kūrėjas
Kurk puslapius vilkdami ir numesdami komponentus į tiesioginę drobę, su momentine vizualine peržiūra ir tiesioginiu redagavimu.
E. prekybai paruošta
Kurk produktų katalogus, pirkinių krepšelius ir atsiskaitymo eigą naudodamas integruotus el. prekybos komponentus ir šablonus.
Tinklaraščio valdymas
Kurk ir valdyk tinklaraščio įrašus su kategorijomis, žymomis ir autorių profiliais, naudodami integruotus turinio valdymo įrankius.
Temos tinkinimas
Tinkinkite spalvas, šriftus ir išdėstymą globaliai per temos redaktorių, tiesiogiai neliesdami CSS ar šablonų failų.
Beprogramė leidyba
Publikuoti naujus puslapius ir vizualiai atnaujinti turinį be programuotojo įsitraukimo, užtikrinant greitus ir nepriklausomus svetainės atnaujinimus.
Kodėl verta naudoti Vvveb CMS Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Praradęs prieigą prie savarankiškai talpinamo n8n, susisiekiau su Hostinger ir jie pranoko visus mano lūkesčius. Kodee ir Muhamedas iš aptarnavimo komandos buvo ypač kantrūs bei rūpestingi.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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