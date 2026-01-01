Įdiek KitchenOwl vienu spustelėjimu.
Savo serveryje valdomas bendras pirkinių sąrašas, receptų tvarkyklė ir patiekalų planuoklis, padedantis visam namų ūkiui veikti sinchroniškai iš bet kurio įrenginio.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su KitchenOwl
„KitchenOwl“ yra atvirojo kodo, savarankiškai priglobta pirkinių sąrašų, receptų ir valgio planavimo programėlė namų ūkiams. „Flask“ pagrindinė sistema veikia kartu su „Flutter“ žiniatinklio ir mobiliąja vartotojo sąsaja, kad pirkinių sąrašai, sandėliuko atsargos ir išsaugoti receptai būtų sinchronizuojami realiuoju laiku visuose namų ūkio narių įrenginiuose – telefonuose parduotuvėje, planšetiniuose kompiuteriuose virtuvėje, nešiojamuosiuose kompiuteriuose bet kur kitur.
Savarankiškai priglobiant „KitchenOwl“ savo VPS serveryje, pirkimo įpročiai, receptų kolekcijos ir namų ūkio rutina išlieka tavo valdomoje infrastruktūroje, o ne nemokamoje SaaS paslaugoje, kuri monetizuoja vartotojų pirkimo duomenis. Vieno konteinerio diegimas pateikiamas su „SQLite“, skirtu mažam resursų naudojimui, palaiko neribotą skaičių namų ūkių ir receptų bei integruojasi su mobiliosiomis programėlėmis, skirtomis „iOS“ ir „Android“, kad būtų galima redaguoti sąrašus parduotuvėje.
Pagrindinės KitchenOwl savybės
Bendri pirkinių sąrašai
Realiuoju laiku sinchronizuoti pirkinių sąrašai telefonuose, planšetiniuose ir nešiojamuosiuose kompiuteriuose, kad visi matytų tą patį sąrašą apsipirkdami ar planuodami.
Receptai ir valgio planavimas
Išsaugok receptus (arba importuok juos iš URL), planuok patiekalus kalendoriuje ir automatiškai sugeneruok pirkinių sąrašą iš pasirinktų receptų.
Sandėliuko sekimas
Stebėkite jau turimus produktus, kad maisto planavimas galėtų juos atimti iš sugeneruoto pirkinių sąrašo ir padėtų išvengti pasikartojančių pirkinių.
Keli namų ūkiai
Valdykite atskirus namų ūkius vienoje sistemoje, kurių kiekvienas turi atskirus sąrašus, receptus ir narius, skirtus bendriems namams ar išplėstinei šeimai.
iOS ir Android programėlės
Pirmosios šalies mobiliosios programėlės jungiasi prie tavo savarankiškai priglobto egzemplioriaus, kad greitai atnaujintų sąrašus, apsipirktų neprisijungus ir įvestų prekes nuskaitant brūkšninius kodus.
Išmanūs pasiūlymai
Prekių pasiūlymai ir rūšiavimas pagal prekių išdėstymą lentynose pagreitina sąrašų kūrimą, nes sistema išmoksta, kokias prekes tavo namų ūkis linkęs pirkti kartu.
Kodėl verta naudoti KitchenOwl Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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