Įdiek Tolgee vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo lokalizavimo platforma su redagavimu kontekste ir SDK integravimu, skirta programėlių vertimui į kelias kalbas.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Tolgee
Tolgee yra atvirojo kodo lokalizavimo ir vertimų valdymo platforma, kuri leidžia kūrimo komandoms valdyti visus savo programos vertimo raktus vienoje vietoje. Jos išskirtinė funkcija yra redagavimas kontekste – vertėjai gali keisti eilutes tiesiogiai veikiančioje programoje, neliesdami kodo failų.
Savarankiškai talpinant Tolgee VPS serveryje, visi vertimo duomenys lieka tavo kontrolėje ir pašalina mokesčius už eilutę ar vartotoją, kurie yra įprasti SaaS alternatyvose. SDK, skirti React, Angular, Vue ir kitoms sistemoms, tiesiogiai integruojasi su platforma, o REST API palaiko CI/CD konvejerio automatizavimą.
Pagrindinės Tolgee savybės
Redagavimas kontekste
Vertėjai gali redaguoti eilutes tiesiogiai tavo gyvos programos sąsajoje, todėl nebereikės ieškoti raktinių failų.
Svetainės kalbos valdymas
Tvarkyk visus vertimo raktus ir jų vertes visose tikslinėse kalbose iš vieno tvarkingo prietaisų skydelio.
Karkaso SDK
Oficialūs SDK, skirti React, Angular, Vue ir Svelte, integruoja Tolgee tiesiogiai į tavo programos kūrimo procesą.
Mašininis vertimas
Automatiškai užpildykite vertimus naudodami Google Translate, DeepL arba AWS Translate, kad pagreitintumėte lokalizavimo darbo eigas.
REST API ir CLI
Automatizuokite vertimų importavimą ir eksportavimą CI/CD sistemose, naudodami REST API arba komandų eilutės įrankį.
Kodėl verta naudoti Tolgee Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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