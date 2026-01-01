Atvirojo kodo GPS sekimo platforma, palaikanti daugiau nei 200 protokolų, skirta realaus laiko transporto parko ir turto stebėjimui.
Rinkis VPS planą Traccar
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Traccar
„Traccar“ yra išsami atvirojo kodo GPS sekimo sistema, palaikanti daugiau nei 200 ryšio protokolų ir veikianti su praktiškai bet kokiu rinkoje esančiu GPS įrenginiu. Visų dydžių organizacijos naudoja „Traccar“, kad realiuoju laiku stebėtų transporto priemones, turtą ir personalą per intuityvią žiniatinklio sąsają, kurioje yra interaktyvūs žemėlapiai, geografinės zonos, greičio įspėjimai ir išsamios kelionių ataskaitos.
Savarankiškas „Traccar“ talpinimas savo VPS serveryje pašalina pasikartojančius licencijos mokesčius už įrenginį, kuriuos taiko komercinės platformos, ir leidžia visiškai kontroliuoti jautrius vietos duomenis. Šis šablonas diegia „Traccar“ su „PostgreSQL“ duomenų baze, skirtą patikimam, ilgalaikiam sekimo istorijos, maršrutų ir analizės saugojimui.
Pagrindinės Traccar savybės
200+ įrenginių protokolų
Prijunk beveik bet kurį GPS sekiklį, OBD adapterį ar išmaniojo telefono programėlę, palaikančią daugiau nei 200 ryšio protokolų.
Realaus laiko žemėlapio sekimas
Stebėk įrenginių pozicijas gyvai interaktyviame OpenStreetMap arba Google Maps žemėlapyje su automatiniais atnaujinimais ir maršruto vizualizacija.
Geofencing ir įspėjimai
Apibrėžk geozonas ir gauk momentinius pranešimus apie įvažiavimo, išvažiavimo, greičio viršijimo ir judėjimo įvykius.
Parko ataskaitos
Sudarykite išsamias ataskaitas apie keliones, sustojimus, atstumą, degalų sąnaudas ir vairuotojo elgesio analizę.
Kelių naudotojų prieiga
Sukurk vartotojų paskyras su leidimais pagrįstu įrenginių bendrinimu komandoms, skyriams ar klientams.
REST API integracija
Integruokite sekimo duomenis su išorinėmis sistemomis ir prietaisų skydeliais naudodami gerai dokumentuotą REST API.
Kodėl verta naudoti Traccar Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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