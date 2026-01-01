Įdiek RetroAssembly vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinama retro žaidimų biblioteka ir naršyklės pagrindu veikiantis emuliatorius, palaikantis daugiau nei 25 klasikines konsoles su automatiniais paveikslėliais ir išsaugotomis būsenomis.
Rinkis VPS planą RetroAssembly
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su RetroAssembly
„RetroAssembly“ yra savarankiškai talpinama žiniatinklio programa, kuri paverčia tavo naršyklę asmenine retro žaidimų konsole. Įkelk savo ROM kolekciją ir žaisk žaidimus iš daugiau nei 25 klasikinių platformų – įskaitant NES, SNES, Genesis, Game Boy, Arcade ir Atari – tiesiogiai naršyklėje, nereikalaujant jokių papildinių ar atsisiuntimų.
Platforma automatiškai nuskaito viršelių iliustracijas ir žaidimų metaduomenis, kad tavo biblioteka atrodytų kaip tikra kolekcija, o ne failų sąrašas. Išsaugotos būsenos, žaidimo atsukimas, retro stiliaus šešėlių efektai ir ekrano mobilieji valdikliai yra integruoti. Savarankiškas talpinimas leidžia tavo ROM kolekciją laikyti savo serveryje, privačią ir prieinamą tik tavo sukurtoms paskyroms.
Pagrindinės RetroAssembly savybės
25+ konsolių palaikymas
Žaisk žaidimus iš NES, SNES, Sega Genesis, Game Boy, Arcade, Atari 2600, Virtual Boy, WonderSwan ir daugelio kitų platformų naršyklėje.
Automatinis iliustracijų aptikimas
Žaidimų viršeliai ir žaidimų metaduomenys yra automatiškai gaunami, todėl tavo biblioteka rodo sodrius vaizdus, o ne tik failų pavadinimus.
Išsaugoti būsenas ir atsukti atgal
Išsaugok ir atkurk eigą bet kuriuo metu, su automatinėmis būsenos nuotraukomis ir žaidimo atsukimu palaikomuose emuliatoriuose.
Pritaikyti mobiliesiems valdikliai
Integruotas ekrano virtualus valdiklis leidžia lengvai žaisti telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose be fizinio žaidimų pultelio.
Retro vizualiniai šešėliai
Pasirenkami CRT ir kiti šešėliavimo efektai atkuria originalių įrenginių ekranų vaizdą autentiškesnei patirčiai.
Kodėl verta naudoti RetroAssembly Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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