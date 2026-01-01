Įdiek Meteroid vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo kainodaros ir atsiskaitymo infrastruktūra, skirta SaaS – prenumeratos, naudojimu pagrįsta apskaita, sąskaitų išrašymas ir pajamų analizė.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Meteroid
„Meteroid“ yra atvirojo kodo atsiskaitymo platforma, sukurta modernioms SaaS įmonėms, kurioms reikia visiškos kontrolės, kaip jos nustato kainas, matuoja ir išrašo sąskaitas savo klientams. Ji tvarko prenumeratas, naudojimu pagrįstą kainodarą, hibridinius planus, nemokamus bandomuosius laikotarpius, kuponus ir senų klientų sąlygų išlaikymą, naudojant vieną API ir administratoriaus vartotojo sąsają, pašalinant poreikį jungti „Stripe Billing“, matavimo paslaugą ir pačių sukurtą sąskaitų išrašymo sluoksnį.
Savarankiškai hostinant „Meteroid“, klientų duomenys, kainodaros logika ir pajamų įrašai lieka tavo pačių VPS serveryje, be jokių mokesčių už įvykį iš trečiųjų šalių atsiskaitymo paslaugų teikėjų. Diegimas apima „PostgreSQL“, „ClickHouse“ didelio tūrio matavimo analizei ir „Redpanda“ įvykių srautams.
Pagrindinės Meteroid savybės
Prenumeratos valdymas
Valdyk pasikartojančius planus, nemokamus bandomuosius laikotarpius, atnaujinimus, sumažinimus ir ankstesnes kainas naudojant vieną administratoriaus sąsają ir REST API.
Naudojimu pagrįsta apskaita
Perduokite produkto įvykius į ClickHouse ir apmokestinkite pagal matuojamus parametrus, tokius kaip API užklausos, vietos ar saugykla, įkeliant duomenis per mažiau nei sekundę.
Automatinis sąskaitų faktūrų išrašymas
Generuoti proporcingai tikslias sąskaitas faktūras kiekvienu atsiskaitymo ciklu ir pristatyti jas per webhook'us arba mokėjimo procesorius.
Hibridiniai kainodaros modeliai
Derinkite fiksuotus mokesčius, mokesčius už vietą, pakopinį naudojimą ir vienkartinius elementus tame pačiame plane, nenaudodami individualaus atsiskaitymo kodo.
Pajamos analitika
Stebėk MRR, klientų kaitą, plėtrą ir kohortų išlaikymą, naudodamas integruotas ataskaitų lentas, kurias teikia tavo realaus laiko atsiskaitymų duomenys.
Atviros REST ir gRPC API
Integruok Meteroid į savo produktą naudodamas aukščiausios klasės REST ir gRPC API ir išvenk priklausomybės nuo uždaros atsiskaitymo sistemos tiekėjo.
Kodėl verta naudoti Meteroid Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
Hostinger VPS tiesiog nepriekaištingas. Jis visada veikia. Visada greitas ir stabilus. Niekada nestringa, niekada neišsijungia.
Įmonei sekasi gerai, esu labai patenkintas konkrečiomis paslaugomis, kuriomis naudojuosi per juos. Jos nėra tokios brangios kaip kitur, kur yra tikrai puikūs VPS nustatymai ir kainų planai.