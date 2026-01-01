Iki 69 % nuolaida Shelfmark

Įdiek Shelfmark vienu spustelėjimu.

Savarankiškai priglobta knygų ir garso knygų paieškos platforma, kuri randa ir atsisiunčia pavadinimus iš kelių šaltinių į tavo biblioteką.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
5,49/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Shelfmark vienu spustelėjimu.

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69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 1
17,99
5,49/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 11,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
1 vCPU branduolys
4 GB atmintis (RAM)
50 GB NVMe disko talpa
4 TB duomenų srautas
Populiariausias
64% nuolaida
KVM 2
21,99
7,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Už visus planus mokama iš anksto. Mėnesio kaina apskaičiuojama bendrą plano kainą padalijus iš plano mėnesių skaičiaus.

Ką gali kurti su Shelfmark

Shelfmark yra savo serveryje talpinama žiniatinklio programa, kuri vienu metu ieško knygų ir audio knygų iš kelių šaltinių – įskaitant žiniatinklio katalogus, torrentų indeksuotojus, Usenet ir IRC kanalus – ir pateikia rezultatus tavo vietinei bibliotekos tvarkyklei. Ji palaiko kelių naudotojų prieigą su integruota užklausų sistema, kad namų ūkio nariai galėtų naršyti ir teikti atsisiuntimo užklausas, nereikalaujant atskirų paskyrų kiekvienai integracijai.

Shelfmark integruojasi su Calibre, Calibre-Web, Grimmory ir Audiobookshelf, kad atsisiųstus pavadinimus pridėtų tiesiai į tavo esamą biblioteką. Visa konfigūracija ir istorija saugoma vienoje SQLite duomenų bazėje, esančioje konfigūracijos kataloge – nereikia jokios išorinės duomenų bazės paslaugos.

Pradėk
Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Shelfmark savybės

Kelių šaltinių knygų paieška

Ieškok interneto kataloguose, torentų indeksatoriuose, Usenet ir IRC kanaluose vienu metu ir palygink rezultatus iš vienos sąsajos.

Bibliotekos tvarkyklės integracija

Prisijunk prie Calibre, Calibre-Web, Grimmory arba Audiobookshelf, kad nukreiptum atsisiųstas knygas tiesiai į savo esamą biblioteką.

Kelių naudotojų užklausų sistema

Namų ūkio nariai gali naršyti paieškos rezultatus ir teikti atsisiuntimo užklausas naudodamiesi savo paskyromis, neturėdami tiesioginės prieigos prie atsisiuntimo klientų.

Lankstus autentifikavimas

Pasirinkite be autentifikavimo, integruotas vartotojų paskyras, atvirkštinio tarpinio serverio antraštes arba OIDC, kad atitiktų tavo tinklo saugumo reikalavimus.

Savarankiškas diegimas

SQLite saugo visą konfigūraciją ir istoriją konfigūracijos diske – norint paleisti Shelfmark, nereikia jokios išorinės duomenų bazės paslaugos.

Kodėl verta naudoti Shelfmark Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
Pradėk
Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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