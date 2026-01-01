Įdiek Shelfmark vienu spustelėjimu.
Savarankiškai priglobta knygų ir garso knygų paieškos platforma, kuri randa ir atsisiunčia pavadinimus iš kelių šaltinių į tavo biblioteką.
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Ką gali kurti su Shelfmark
Shelfmark yra savo serveryje talpinama žiniatinklio programa, kuri vienu metu ieško knygų ir audio knygų iš kelių šaltinių – įskaitant žiniatinklio katalogus, torrentų indeksuotojus, Usenet ir IRC kanalus – ir pateikia rezultatus tavo vietinei bibliotekos tvarkyklei. Ji palaiko kelių naudotojų prieigą su integruota užklausų sistema, kad namų ūkio nariai galėtų naršyti ir teikti atsisiuntimo užklausas, nereikalaujant atskirų paskyrų kiekvienai integracijai.
Shelfmark integruojasi su Calibre, Calibre-Web, Grimmory ir Audiobookshelf, kad atsisiųstus pavadinimus pridėtų tiesiai į tavo esamą biblioteką. Visa konfigūracija ir istorija saugoma vienoje SQLite duomenų bazėje, esančioje konfigūracijos kataloge – nereikia jokios išorinės duomenų bazės paslaugos.
Pagrindinės Shelfmark savybės
Kelių šaltinių knygų paieška
Ieškok interneto kataloguose, torentų indeksatoriuose, Usenet ir IRC kanaluose vienu metu ir palygink rezultatus iš vienos sąsajos.
Bibliotekos tvarkyklės integracija
Prisijunk prie Calibre, Calibre-Web, Grimmory arba Audiobookshelf, kad nukreiptum atsisiųstas knygas tiesiai į savo esamą biblioteką.
Kelių naudotojų užklausų sistema
Namų ūkio nariai gali naršyti paieškos rezultatus ir teikti atsisiuntimo užklausas naudodamiesi savo paskyromis, neturėdami tiesioginės prieigos prie atsisiuntimo klientų.
Lankstus autentifikavimas
Pasirinkite be autentifikavimo, integruotas vartotojų paskyras, atvirkštinio tarpinio serverio antraštes arba OIDC, kad atitiktų tavo tinklo saugumo reikalavimus.
Savarankiškas diegimas
SQLite saugo visą konfigūraciją ir istoriją konfigūracijos diske – norint paleisti Shelfmark, nereikia jokios išorinės duomenų bazės paslaugos.
Kodėl verta naudoti Shelfmark Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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