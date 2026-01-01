Įdiek Lidarr vienu paspaudimu.
Automatinė muzikos kolekcijos tvarkyklė, kuri stebi atlikėjų diskografijas ir tvarko atsisiuntimus, naudodama MusicBrainz metaduomenis.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Lidarr
Lidarr yra automatizuota muzikos bibliotekos tvarkyklė, sukurta remiantis patikrintu „arr“ karkasu. Ji seka atlikėjų diskografijas, stebi RSS srautus, ieškodama naujų albumų išleidimų, inicijuoja atsisiuntimus per tavo pasirinktą klientą ir sutvarko viską į tinkamai pažymėtus ir struktūrizuotus aplankus – visa tai be rankinio įsikišimo.
Paleidus „Lidarr“ VPS serveryje, jis veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, užtikrinant, kad nauji leidimai būtų užfiksuoti vos tik pasirodę, net kai tavo namų kompiuteriai yra išjungti. Jis integruojasi su „qBittorrent“, „SABnzbd“, „NZBGet“ ir kitais atsisiuntimo klientais ir jungiasi prie „Plex“, „Jellyfin“ ir „Emby“, kad atnaujintų tavo muzikos serverio biblioteką po kiekvieno įsigijimo.
Pagrindinės Lidarr savybės
Automatinis leidimo stebėjimas
Sek bet kurį atlikėją ir automatiškai atsisiųsk naujus albumus, singlus ir EP, kai tik jie pasirodys tavo sukonfigūruotuose indeksatoriuose.
Kokybės profilio atnaujinimai
Apibrėžk pageidaujamus garso formatus ir Lidarr automatiškai pakeis žemesnės kokybės failus į FLAC arba didesnės spartos versijas, kai tik jos taps prieinamos.
MusicBrainz Meta duomenys
Praturtink savo biblioteką tiksliais atlikėjų vardais, albumų viršeliais, išleidimo datomis ir takelių sąrašais, gautais iš MusicBrainz.
Medijos serverio integracija
Automatiškai paleiskite Plex, Jellyfin arba Emby bibliotekų nuskaitymus, baigus atsisiuntimus, kad nauja muzika atsirastų akimirksniu.
Diskografijos valdymas
Peržiūrėk visus atlikėjų katalogus, pažymėk norimus albumus ir stebėk, kokių leidinių trūksta arba kuriuos reikia atnaujinti kokybiškai, viską iš vieno valdymo pulto.
Kodėl verta naudoti Lidarr Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
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