Įdiek Koffan vienu spustelėjimu.
Itin lengva, savarankiškai talpinama pirkinių sąrašo programėlė poroms ir šeimoms su sinchronizavimu realiuoju laiku, veikimu neprisijungus ir PWA įdiegimu.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Koffan
„Koffan“ yra savarankiškai talpinama pirkinių sąrašo žiniatinklio programa, sukurta poroms, šeimoms ir bendriems namų ūkiams. Ji sinchronizuojama realiuoju laiku tarp telefonų, planšetinių kompiuterių ir stalinių kompiuterių naudojant „WebSockets“, veikia neprisijungus kaip progresyvioji žiniatinklio programa ir suskirsto produktus į pasirinktines skiltis su išmaniąja automatinio užbaigimo funkcija, paremta tavo pirkimų istorija.
Savarankiškai talpinant „Koffan“ VPS serveryje, namų ūkio pirkinių sąrašas lieka tavo kontroliuojamoje infrastruktūroje, o ne pirkinių SaaS paslaugoje. Parašyta „Go“ kalba su integruota „SQLite“ duomenų baze, ji veikia naudojant maždaug 2,5 MB RAM ir užima 16 MB disko vietos, pateikiama su vertimais į trylika kalbų, apima apsaugą nuo brutalios jėgos prisijungimo atakų ir turi pasirenkamą REST API automatizavimui, migracijai ir integravimui.
Pagrindinės Koffan savybės
Sinchronizavimas realiuoju laiku
„WebSocket“ palaikomi tiesioginiai atnaujinimai užtikrina, kad kiekvienas namų ūkio narys matytų tą patį sąrašą, kai elementai yra pridedami, pažymimi ar redaguojami.
Neprisijungus PWA
Įdiek į savo telefono pagrindinį ekraną ir toliau pridėk arba išbrauk elementus be interneto ryšio – pakeitimai sinchronizuojami, kai vėl prisijungi prie interneto.
Keli sąrašai
Sukurk atskirus sąrašus pagal parduotuvę ar paskirtį su pasirinktinėmis piktogramomis ir pakartotinai naudok produktų skyrius, pvz., pieno produktai, daržovės ar valymo priemonės.
Ypač lengvas pėdsakas
Parašyta Go kalba, naudojant SQLite duomenų bazę – užima apie 16 MB diske ir 2,5 MB RAM, idealiai tinka net mažiausiam VPS planui.
Išmanusis automatinis pildymas
Apytikslė paieška siūlo prekes iš tavo ankstesnės pirkinių istorijos ir atsimena, kuriai kategorijai priklauso kiekviena prekė.
REST API prieiga
Pasirenkamas API raktas atrakina programinę prieigą automatizavimui, integravimui ir sąrašų perkėlimui tarp egzempliorių.
Kodėl verta naudoti Koffan Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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