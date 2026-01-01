Įdiek Ente vienu spustelėjimu.
Visiškai užšifruotas, atvirojo kodo nuotraukų ir vaizdo įrašų atsarginis kopijavimas su bendrinamais albumais ir įrenginyje veikiančiu mašininiu mokymusi.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Ente
Ente yra visiškai atvirojo kodo, nuo galo iki galo šifruota nuotraukų ir vaizdo įrašų paslauga, kuriai privatumas yra svarbiausia. Kiekvienas failas yra šifruojamas tavo įrenginyje dar prieš jam pasiekiant serverį, todėl tik tu ir žmonės, kuriuos aiškiai pakvieti, gali matyti tavo prisiminimus.
Savo VPS serveryje talpindamas Ente, įgyji visišką nuosavybę pagrindinei duomenų bazei ir su S3 suderinamai objektų saugyklai, išlaikydamas tuos pačius patobulintus žiniatinklio, mobiliuosius ir stalinių kompiuterių klientus, naudojamus viešosios paslaugos. Šeimos albumai, viešosios nuorodos, įrenginyje veikiantis veidų atpažinimas ir neribota saugykla – visa tai lieka tavo kontrolėje, o ne trečiosios šalies.
Pagrindinės Ente savybės
End-to-end šifravimas
Kiekviena nuotrauka ir vaizdo įrašas yra užšifruojamas tavo įrenginyje, naudojant kriptografiškai patikrintas pirmines funkcijas, prieš įkeliant, todėl nei serveris, nei niekas kitas negali perskaityti tavo bibliotekos.
Daugiaplatformiai klientai
Vietinės iOS ir Android programos, darbalaukio programos, skirtos macOS, Windows ir Linux, bei žiniatinklio programa užtikrina, kad tavo biblioteka būtų pasiekiama visur su automatiniu atsarginiu kopijavimu fone.
Bendri šeimos albumai
Kurk albumus, bendrinamus su šeimos nariais, arba siųsk viešas nuorodas su pasirenkamais slaptažodžiais ir galiojimo pabaigos data, visa tai neatskleidžiant pagrindinių failų atviru tekstu.
Įrenginyje veido atpažinimas
Mašininis mokymasis veikia visiškai kliento pusėje, siekiant grupuoti žmones, aptikti objektus ir įgalinti semantinę paiešką, niekada nesiunčiant nešifruotų duomenų į serverį.
S3 suderinama saugykla
Integruotas MinIO kaupiklis saugo objektus lokaliai VPS serveryje ir gali būti pakeistas į Backblaze B2, Wasabi arba bet kurį S3 suderinamą tiekėją, kai bibliotekos auga.
Atvirojo kodo klientai
Kiekvienas komponentas, įskaitant mobiliąsias ir stalinių kompiuterių programas, yra atvirojo kodo ir nepriklausomai audituojamas, kad galėtum pats patikrinti kriptografiją.
Kodėl verta naudoti Ente Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
Labai ačiū Carlai už pagalbą atnaujinant mano Hostinger VPS su N8N. Esate profesionali ir išmananti savo darbą, dar kartą ačiū Carlai.
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