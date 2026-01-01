Įdiek Ever Gauzy vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo verslo platforma, jungianti ERP, CRM, HRM, ATS ir projektų valdymą vienoje darbo erdvėje.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Ever Gauzy
„Ever Gauzy“ yra atvirojo kodo verslo valdymo platforma, kuri sujungia ERP, CRM, HRM, ATS ir projektų valdymą į vieną darbo erdvę. Ji skirta agentūroms, konsultacinėms įmonėms ir paslaugas teikiančioms komandoms, kurioms reikia sekti laiką, valdyti darbo užmokestį, vykdyti pardavimų procesus ir teikti ataskaitas apie pelningumą, nereikia jungti penkių atskirų SaaS prenumeratų.
Savarankiškai talpinant „Gauzy“ savo VPS serveryje, klientų duomenys, sutartys, sąskaitos faktūros ir žmogiškųjų išteklių įrašai lieka visiškai tavo kontrolėje, be mokesčių už kiekvieną vartotoją ir be priklausomybės nuo tiekėjo. Platformą aktyviai kuria „Ever Co.“, su tūkstančiais prisidėjusiųjų „GitHub“ platformoje ir atvirojo kodo licencija, leidžiančia komercinį savarankišką talpinimą.
Pagrindinės Ever Gauzy savybės
Vieningas ERP programų paketas
Finansų, atsargų, pirkimų ir apskaitos moduliai dalijasi vienu duomenų modeliu, todėl ataskaitos visada atspindi tuos pačius skaičius visuose skyriuose.
Integruotas CRM
Stebėk potencialius klientus, sandorius, kontaktus ir pardavimų eigą, kartu išrašydamas sąskaitas ir vykdydamas projektus, neeksportuodamas duomenų tarp atskirų įrankių.
HRM ir ATS
Valdyk darbuotojus, kandidatus, atostogas, sutartis ir visą įdarbinimo procesą nuo darbo skelbimo iki priėmimo į darbą vienoje vietoje.
Laiko apskaita ir darbo laiko žiniaraščiai
Integruotas laiko stebėjimas su rankiniais ir automatiniais įrašais tiesiogiai patenka į atlyginimų apskaitą, sąskaitų faktūrų išrašymą ir projektų pelningumo ataskaitas.
Daugiaklienčių darbo sritys
Valdykite kelias organizacijas ir komandas viename diegime su atskirais duomenimis, leidimais ir atsiskaitymu kiekvienam nuomininkui.
Atviras integracijos API
REST ir GraphQL API, kartu su „webhook“ integracijomis su GitHub, Hubstaff, Upwork ir Make.com, leidžia tau išplėsti Gauzy, kad atitiktų esamus darbo procesus.
Kodėl verta naudoti Ever Gauzy Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
Hostinger veikia puikiai ir sklandžiai. DI pokalbių robotas + susirašinėjimas su konsultantais padeda atsakyti į visus klausimus. O ir jų VPS yra puikus, jokių bangavimų. Ačiū kūrėjų komandai ir visiems kitiems prisidėjusiems. Taip ir toliau 🚀
Pagaliau VPS hostingo įmonė, kuri viską daro teisingai! Gera kaina. Puikus portalas, gerbiantis vartotojų laiką. Sklandžiai veikiančios atsarginės kopijos. Geras palaikymas. Patikimas. Visada veikia užtikrintai.
Susisiekiau su Hostinger komanda, kai praradau prieigą prie savo n8n. Esu tikrai sužavėtas – Kodee ir Mohammadas iš palaikymo komandos buvo neįtikėtinai kantrūs ir kruopštūs.
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