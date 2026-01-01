Iki 69 % nuolaida Ever Gauzy

Įdiek Ever Gauzy vienu spustelėjimu.

Atvirojo kodo verslo platforma, jungianti ERP, CRM, HRM, ATS ir projektų valdymą vienoje darbo erdvėje.

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Nemokamos automatinės savaitinės atsarginės kopijos
DI valdomas VPS
7,79/mėn.
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30 dienų pinigų grąžinimo garantija
Įdiek Ever Gauzy vienu spustelėjimu.

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Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas
Populiariausias
65% nuolaida
KVM 2
21,99
7,79/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 14,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 2
8 GB atmintis (RAM)
100 GB NVMe disko talpa
8 TB duomenų srautas
69% nuolaida
KVM 4
35,99
10,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 27,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 4
16 GB atmintis (RAM)
200 GB NVMe disko talpa
16 TB duomenų srautas
66% nuolaida
KVM 8
64,99
21,99/mėn.
Rinktis planą
Pratęsiama 2 metams už 49,99 €/mėn. Atšauk bet kada.
vCPU branduolių: 8
32 GB atmintis (RAM)
400 GB NVMe disko talpa
32 TB duomenų srautas

Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau

Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams
Docker Manager
Greita prieiga prie konteinerių žurnalų
Atnaujinimai vienu paspaudimu
AMD EPYC procesoriai
NVMe SSD atmintis
1 Gbps tinklo greitis
Viešas API
Duomenų centrai visame pasaulyje
Nemokamas domenas 1 metams

Visi planai apmokami iš anksto. Mėnesinis įkainis atspindi bendrą plano kainą, padalytą iš plano trukmės mėnesiais.

Ką gali kurti su Ever Gauzy

„Ever Gauzy“ yra atvirojo kodo verslo valdymo platforma, kuri sujungia ERP, CRM, HRM, ATS ir projektų valdymą į vieną darbo erdvę. Ji skirta agentūroms, konsultacinėms įmonėms ir paslaugas teikiančioms komandoms, kurioms reikia sekti laiką, valdyti darbo užmokestį, vykdyti pardavimų procesus ir teikti ataskaitas apie pelningumą, nereikia jungti penkių atskirų SaaS prenumeratų.

Savarankiškai talpinant „Gauzy“ savo VPS serveryje, klientų duomenys, sutartys, sąskaitos faktūros ir žmogiškųjų išteklių įrašai lieka visiškai tavo kontrolėje, be mokesčių už kiekvieną vartotoją ir be priklausomybės nuo tiekėjo. Platformą aktyviai kuria „Ever Co.“, su tūkstančiais prisidėjusiųjų „GitHub“ platformoje ir atvirojo kodo licencija, leidžiančia komercinį savarankišką talpinimą.

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Ką gali kurti su {name}

Pagrindinės Ever Gauzy savybės

Vieningas ERP programų paketas

Finansų, atsargų, pirkimų ir apskaitos moduliai dalijasi vienu duomenų modeliu, todėl ataskaitos visada atspindi tuos pačius skaičius visuose skyriuose.

Integruotas CRM

Stebėk potencialius klientus, sandorius, kontaktus ir pardavimų eigą, kartu išrašydamas sąskaitas ir vykdydamas projektus, neeksportuodamas duomenų tarp atskirų įrankių.

HRM ir ATS

Valdyk darbuotojus, kandidatus, atostogas, sutartis ir visą įdarbinimo procesą nuo darbo skelbimo iki priėmimo į darbą vienoje vietoje.

Laiko apskaita ir darbo laiko žiniaraščiai

Integruotas laiko stebėjimas su rankiniais ir automatiniais įrašais tiesiogiai patenka į atlyginimų apskaitą, sąskaitų faktūrų išrašymą ir projektų pelningumo ataskaitas.

Daugiaklienčių darbo sritys

Valdykite kelias organizacijas ir komandas viename diegime su atskirais duomenimis, leidimais ir atsiskaitymu kiekvienam nuomininkui.

Atviras integracijos API

REST ir GraphQL API, kartu su „webhook“ integracijomis su GitHub, Hubstaff, Upwork ir Make.com, leidžia tau išplėsti Gauzy, kad atitiktų esamus darbo procesus.

Kodėl verta naudoti Ever Gauzy Hostinger platformoje

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Publikuok vienu spustelėjimu

Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.

Publikuok vienu spustelėjimu

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.

Apsauga, kuria gali pasitikėti

Integruota Docker tvarkyklė

Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.

Integruota Docker tvarkyklė

Rekomenduojama serverio vieta:

Tikrinama...

Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Norint padidinti įkėlimo greitį, rinkis serverio vietą arti savo auditorijos. Duomenų centrus turime Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir Pietų Amerikoje.
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Pradėk čia. Plėskis visame pasaulyje

Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.

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