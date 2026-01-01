Įdiek OneTimeSecret vienu spustelėjimu.
Dalinkitės slaptažodžiais ir jautriais duomenimis naudodami savaime susinaikinančias nuorodas, kurias galima peržiūrėti tik vieną kartą.
Rinkis VPS planą OneTimeSecret
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su OneTimeSecret
„OneTimeSecret“ leidžia tau dalytis jautria informacija – slaptažodžiais, API raktais, privačiomis žinutėmis – per nuorodas, kurios sunaikinamos po vieno peržiūrėjimo. Kai tik gavėjas atidaro nuorodą, paslaptis visam laikui ištrinama iš serverio, nepaliekant jokių pėdsakų.
Savo „OneTimeSecret“ talpinimas savo VPS serveryje reiškia, kad bendrinamos paslaptys niekada nepasiekia trečiųjų šalių infrastruktūros. Tu kontroliuoji šifravimą, duomenų saugojimo politiką ir prieigos žurnalus, todėl tai idealiai tinka komandoms, kurios tvarko prisijungimo duomenis, klientų duomenis ar bet kokią informaciją, per jautrią el. paštui ar pokalbių programoms.
Pagrindinės OneTimeSecret savybės
Sunaikinamosios nuorodos
Kiekviena paslaptis ištrinama iškart po pirmojo peržiūrėjimo, užtikrinant, kad jautrūs duomenys negalėtų būti pasiekti dar kartą.
Slaptafrazės apsauga
Pridėk neprivalomą slaptažodį, kad tik numatytas gavėjas galėtų iššifruoti ir perskaityti paslaptį.
Konfigūruojama galiojimo pabaiga
Nustatykite, kad slapti duomenys automatiškai nustotų galioti po minučių, valandų ar dienų, net jei jie niekada nebuvo atidaryti.
Nereikia registracijos
Kiekvienas gali kurti ir gauti paslaptis nesusikūręs paskyros, taip sumažindamas kliūtis greitam dalijimuisi.
Administratoriaus paskyros palaikymas
Pirmą kartą apsilankius, užregistruok administratoriaus paskyrą, kad galėtum stebėti naudojimą ir valdyti instanciją iš žiniatinklio sąsajos.
Kodėl verta naudoti OneTimeSecret Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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