Įdiek vietinį gilųjį tyrimą vienu spustelėjimu.
Savo serveryje talpinamas DI tyrimų asistentas, vykdantis iteracinius giluminių tyrimų darbo eigas, naudojantis debesų LLM teikėjais.
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Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Local Deep Research
„Local Deep Research“ yra atvirojo kodo dirbtinio intelekto (DI) tyrimų asistentas, turintis daugiau nei 7 200 „GitHub“ žvaigždučių, kuris vykdo daugiapakopius tyrimų darbo procesus tavo paties infrastruktūroje. Jis planuoja užklausas, renka šaltinius visame žiniatinklyje, seka spragas ir rengia cituojamas ataskaitas – toks pat modelis kaip ir komercinių giliųjų tyrimų produktų, bet su visiška kontrole, kuris modelis ir kurios paieškos sistemos atlieka darbą.
Šis diegimas sujungia „Local Deep Research“ su tavo pageidaujamu debesies didelių kalbos modelių (DKM) teikėju – „OpenRouter“, „OpenAI“, „Anthropic“ arba bet kuriuo su „OpenAI“ suderinamu galiniu tašku – ir pateikiamas su „SearXNG“ kaip privatumą gerbiančia paieškos posisteme, todėl tyrimų užklausos ir sujungti šaltiniai lieka tavo virtualiame privačiame serveryje (VPS), o modelio išvados veikia su tavo pasirinktu pažangiausiu teikėju.
Pagrindinės Local Deep Research savybės
Iteratyvusis nuodugnus tyrimas
Planuoja užklausas, užpildo spragas ir apibendrina šaltinius į struktūrizuotas ataskaitas su nuorodomis, o ne vienkartinius atsakymus.
Debesų LLM teikėjai
Veikia su OpenRouter, OpenAI, Anthropic ir bet kokiu su OpenAI suderinamu galiniu tašku – teikėjus ir modelius galima keisti iš žiniatinklio sąsajos, neperkraunant konteinerio.
Privati paieškos posistemė
Komplektuojama su „SearXNG“, todėl paieškos užklausos surenkamos iš dešimčių paieškos sistemų, jų neatskleidžiant komerciniams sekikliams.
Tavo duomenys lieka tavo
Tyrimų istorija, generuotos ataskaitos ir konfigūracija gyvena jūsų VPS – tik modelio išvadų užklausos palieka serverį, užšifruotos perdavimo metu jūsų pasirinktam tiekėjui.
Cituojamos, eksportuojamos ataskaitos
Kiekvienas teiginys susiejamas su savo šaltiniu, kad ataskaitas būtų galima peržiūrėti, patikrinti ir eksportuoti tolimesniam naudojimui.
Žiniatinklio konfigūracija
Modelių teikėjai, API raktai ir paieškos nustatymai valdomi per integruotą nustatymų puslapį – nereikia redaguoti konfigūracijos failų serveryje.
Kodėl verta naudoti Local Deep Research Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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