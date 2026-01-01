Įdiek slskd vienu spustelėjimu.
Atvirojo kodo žiniatinklio klientas, skirtas „Soulseek“ tarpusavio muzikos ir failų dalijimosi tinklui.
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Ką gali kurti su slskd
slskd yra modernus, atvirojo kodo klientas, skirtas „Soulseek“ tarpusavio tinklui, visiškai pasiekiamas per interaktyvią žiniatinklio sąsają. Jis pakeičia senesnius „Soulseek“ darbalaukio klientus savaime talpinamu serveriu, kurį gali pasiekti iš bet kurios naršyklės, leidžiančiu tau ieškoti ir atsisiųsti muzikos, neprarandančių kokybės failų ir kito turinio, dalijamo milijonų „Soulseek“ vartotojų visą parą – net kai tavo kompiuteris išjungtas.
Savaime talpinant slskd VPS hostinge, tavo atsisiuntimai veikia nuolat fone, nesusiejant vietinio kompiuterio. Visi nustatymai valdomi per integruotą žiniatinklio vartotojo sąsają arba nuotolinį YAML konfigūracijos failą, suteikiantį tau visišką kontrolę dalijamų katalogų, atsisiuntimo eilių, perdavimo limitų ir vartotojo teisių atžvilgiu.
Pagrindinės slskd savybės
Žiniatinklio sąsaja
Tvarkyk paieškas, atsisiuntimus ir perkėlimus iš bet kurios naršyklės, neįdiegus darbalaukio kliento.
Nuolatiniai fono atsisiuntimai
Veikia kaip nuolatinis serveris, todėl eilėje esantys atsisiuntimai užbaigiami net kai tavo vietinis kompiuteris yra išjungtas.
Nuotolinė konfigūracija
Visus nustatymus koreguokite realiuoju laiku per žiniatinklio sąsają arba redaguodami YAML konfigūracijos failą nuotoliniu būdu, neperkraunant.
Perkėlimo eilės valdymas
Stebėk įkėlimo ir atsisiuntimo eiles, nustatyk greičio limitus ir prioritetizuok perkėlimus iš vienos valdymo panelės.
Naudotojo ir bendrinimo valdikliai
Nustatyk, kokius katalogus bendrinti, nustatyk vartotojų teises ir valdyk, kas gali naršyti ar atsisiųsti tavo failus.
Kodėl verta naudoti slskd Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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