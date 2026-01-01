Įdiek „Calibre-Web“ vienu spustelėjimu.
Moderni web sąsaja tavo Calibre elektroninių knygų bibliotekai, pasiekiama iš bet kurio įrenginio su web naršykle.
Rinkis VPS planą Calibre-Web
Kiekviename plane yra viskas, ko tau reikia ir dar daugiau
Ką gali kurti su Calibre-Web
„Calibre-Web“ suteikia švarią, naršykle pagrįstą sąsają, skirtą tvarkyti ir skaityti el. knygas, saugomas „Calibre“ duomenų bazėje. Ji palaiko EPUB, PDF, MOBI, AZW3 ir komiksų formatus, turi integruotą el. knygų skaityklę su pritaikomomis temomis ir leidžia keliems naudotojams turėti atskirus skaitymo sąrašus bei eigą — visa tai nereikalaujant darbalaukio „Calibre“ programos.
Savarankiškai talpindamas „Calibre-Web“ savo VPS serveryje, gauni asmeninę skaitmeninę biblioteką, pasiekiamą iš bet kur, be sekimo, be DRM apribojimų ir su visiška kontrole tavo skaitymo duomenims bei kolekcijai.
Pagrindinės Calibre-Web savybės
Integruota e-knygų skaityklė
Skaitykite EPUB ir kitus formatus tiesiogiai naršyklėje su reguliuojamais šriftais, temomis ir skaitymo eigos stebėjimu.
Kelių naudotojų palaikymas
Kiekvienas vartotojas gauna individualius skaitymo sąrašus, pažangą ir nuostatas, nesidalindamas viena paskyra ar kolekcijos rodiniu.
Kelių formatų palaikymas
Palaiko EPUB, PDF, MOBI, AZW3, CBR ir CBZ, kad visa tavo biblioteka – knygos, komiksai ir žurnalai – būtų vienoje vietoje.
Siųsti į įrenginį
Siųsk el. knygas tiesiai į „Kindle“ ar kitas el. skaitykles, kad tavo mėgstamas įrenginys visada turėtų norimą turinį be rankinio perkėlimo.
Meta duomenų valdymas
Redaguok knygos detales, viršelius, žymas ir serijos informaciją, kad tavo biblioteka, jai augant, būtų gerai sutvarkyta ir lengvai ieškoma.
Kodėl verta naudoti Calibre-Web Hostinger platformoje
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Publikuok vienu spustelėjimu
Paleisk programėlę akimirksniu – viskas iš anksto paruošta. Jokių sudėtingų nustatytmų ar veiksmų.
Apsauga, kuria gali pasitikėti
Apsaugok savo programas su integruota firewall funkcija, DDoS apsauga ir nuolatiniu stebėjimu.
Integruota Docker tvarkyklė
Valdyk ir tvarkyk kelis Docker konteinerius iš vienos vietos. Diek, atnaujink ir stebėk savo projektus lengvai.
Docker VPS hostingas, kuriuo gali pasitikėti
Esu nepaprastai patenkintas Hostinger VPS hostingu! Jų veikimo laikas nuolat yra aukščiausio lygio, todėl mano svetainė veikia sklandžiai. Kai tik prireikdavo pagalbos, jų techninės pagalbos komanda būdavo greita, išmananti savo darbą ir tikrai paslaugi.
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